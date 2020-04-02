 Хроники коронавируса в Крыму: кто-то работает, кто-то боится выходить работать

В режиме всеобщей самоизоляции в Крыму работают стратегические предприятия и магазины, реализующие продукты питания и товары первой необходимости.

Вице-премьер РК Андрей Рюмшин обратил внимание работодателей крымских сельхозорганизаций на то, что в Указ Главы РК «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внесены изменения, в том числе касающиеся обязанностей, возлагаемых на работодателей на всей территории региона. С полным текстом Указа Главы Крыма можно ознакомиться на сайте Совмина.

Андрей Рюмшин отметил, что многие аграрии сегодня не могут оставить свои рабочие места, а также акцентировал внимание руководителей агропредприятий на неукоснительном соблюдении профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором, а также отображенных в Указе.

Обращаю внимание на необходимость проведения своевременной дезинфекции сельхозпредприятий, использование перчаток, масок, антисептиков. Призываю взвешенно и обдуманно подойти к исполнению своих обязанностей: определить на предприятиях максимальное число сотрудников, которые могут исполнять свои обязанности удаленно. Также на особом контроле должно быть состояние здоровья сотрудников: при недомогании, повышенной температуре работники не должны допускаться к рабочим местам, — прокомментировал заместитель Председателя Совета министров Крыма.

Вице-премьер подчеркнул, что стабильность продовольственного рынка республики напрямую зависит от работы сельхозтоваропроизводителей. Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться.

Андрей Рюмшин также проинформировал, что на сегодняшний день по оперативным данным, на хранении у сельхозтоваропроизводителей Крыма находится 15 тысяч тонн овощей, из них 5 тысяч тонн законтрактовано.

Десять тысяч тонн продукции идет в свободную продажу. У нас на сегодня на хранении 1700 тонн картофеля, более 1200 тонн капусты, 800 тонн лука репчатого, 8 тысяч тонн моркови и 2400 тонн свеклы, — рассказал Рюмшин.

Интересно, что ряд предприятий, которым вроде бы и разрешено работать во время карантина, отказываются открываться. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов. По его слдовам, люди боятся выходить на работу.

Какая ситуация на сегодня складывается. Те предприятия, которым разрешено сегодня работать, отказываются работать. Люди не хотят выходить. У меня было три телефонных разговора, и люди не вышли сегодня на работу. Они боятся. Есть Указ Президента, зарплата средняя, «чего вы нас гоняете», так сказать. Вот как идет реакция, – сообщил Константинов.

Константинов также не исключил, что введенные в Крыму ограничительные меры будут продлены еще как минимум на неделю. Конечно, такие меры не могут не сказаться на экономике.

Глава Крыма Сергей Аксёнов создал антикризисный штаб для обеспечения устойчивости экономики республики в условиях распространения коронавируса. Соответствующее Распоряжение опубликовано на портале правительства Крыма.

Распоряжение.

Создать антикризисный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, – говорится в документе.

В состав штаба включены члены Совмина РК, а также руководитель управления налоговой службы по Крыму и бизнес-омбудсмен Республики. Возглавил штаб Глава Крыма Сергей Аксёнов.