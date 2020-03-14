И даже в воскресенье. Где и почему в Симферополе не будет света 15 марта

Часть улиц в Симферополе обесточат из-за проведения внеплановых ремонтных работ. Как отметили в ГУП РК «Крымэнерго», отключение связано с заменой опор по бульвару Франко.
Электроэнергия 15 марта будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Киевская, 62-64/41 (чет), 127-199 (нечет); ул. Тренева, 2-8а (чет), 1-21 (нечет); бульвар Франко, 30, 32/9, 33-41/64 (нечет); ул. Февральская, 1-6; ул. Декабристов, 13/30, – говорится в сообщении.
Крымские энергетики приносят извинения симферопольцам из-за внепланового отключения.