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И даже в воскресенье. Где и почему в Симферополе не будет света 15 марта

И даже в воскресенье. Где и почему в Симферополе не будет света 15 марта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Энергетика Крыма 20:40 14.03.2020

Часть улиц в Симферополе обесточат из-за проведения внеплановых ремонтных работ. Как отметили в ГУП РК «Крымэнерго», отключение связано с заменой опор по бульвару Франко.

Электроэнергия 15 марта будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Киевская, 62-64/41 (чет), 127-199 (нечет); ул. Тренева, 2-8а (чет), 1-21 (нечет); бульвар Франко, 30, 32/9, 33-41/64 (нечет); ул. Февральская, 1-6; ул. Декабристов, 13/30, – говорится в сообщении.

Крымские энергетики приносят извинения симферопольцам из-за внепланового отключения.

И даже в воскресенье. Где и почему в Симферополе не будет света 15 марта

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