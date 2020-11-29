И даже военные корабли ЧФ приняли участие в открытии памятника генералу Котляревскому в Феодосии

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в церемонии открытия памятника генералу от инфантерии П.С. Котляревскому в Феодосии. Подробнее об открытии памятника мы рассказывали накануне.

В рамках мероприятия на внешнем рейде порта Феодосия в линию парадной диспозиции были поставлены 4 корабля Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». В ходе церемонии открытия памятника генералу П.С. Котляревскому для отдания воинских почестей группа боевых кораблей ЧФ произвела салютные залпы из корабельных орудий под Гимн Российской Федерации, – сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Накануне корабли ЧФ совершили переход из пунктов базирования на внешний рейд феодосийского порта, где специально для мероприятия были установлены парадные бочки для постановки кораблей в линию.

Фото: пресс-служба ЮВО.