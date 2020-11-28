Набережную Феодосии украсил памятник генералу Петру Котляревскому

Памятник Петру Котляревскому, прошедшему путь от рядового до генерала, не знавшему ни одного поражения в бою с противником, сегодня был открыт на набережной Феодосии недалеко от места, где располагался его дом. Это место было совместно определено представителями Российского военно-исторического общества, Министерства культуры РФ и правительства Республики Крым.

В Соборе Казанской иконы Божьей Матери был проведен молебен во славу героя русско-персидских и русско-турецких войн Петра Степановича Котляревского и всех героев Отечества, с оружием в руках защищавших и защищающих свою страну, покой мирных граждан.

В церемонии открытия памятника приняли участие советник Президента РФ – председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, заместитель Министра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов, заместитель Министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, вице-премьер РК Игорь Михайличенко, министр культуры РК Арина Новосельская, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, местные власти, представители Черноморского флота, общественники и униформисты.

После того, как со скульптурной композиции были сдернуты покрывала, памятник предстал перед зрителями в полной красе — генерал на лихом скакуне, под копытами которого персидский ковер, как символом поверженного врага. Постамент сделан из лабраборита, особо ценной породы гранита. Орнамент персидского ковра выполнен в мозаичной технике. Авторы памятника: скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. По замыслу авторов, у скульптуры только две точки опоры. Все присутствующие на церемонии открытия отметили, что памятник придал новый облик набережной, украсив променадную зону города.

Пётр Степанович Котляревский (1782 – 1851) – генерал от инфантерии, покоритель территории современного Азербайджана. В 1812 году генерал Котляревский вместе со своим отрядом в 2200 человек разбил 30-тысячную армию персов в укреплённом лагере в Асландузе. После битвы в 1812 году, где погибла большая половина отряда Котляревского, генерал получил сильное ранение и лишился правого глаза. Последние годы жизни Котляревский провёл в Феодосии, по соседству с художником Иваном Айвазовским, с которым был очень дружен.

Благодаря общественной инициативе было не только возвращено из небытия имя героя, но и увековечена память о нем в городе, который стал для него добрым приютом и где он прожил два десятилетия до своей кончины в 1851 году.

Фото: администрация Феодосии, feo.rk.gov.ru.