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Набережную Феодосии украсил памятник генералу Петру Котляревскому

Набережную Феодосии украсил памятник генералу Петру Котляревскому

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:14 28.11.2020

Памятник Петру Котляревскому, прошедшему путь от рядового до генерала, не знавшему ни одного поражения в бою с противником, сегодня был открыт на набережной Феодосии недалеко от места, где располагался его дом. Это место  было совместно определено представителями Российского военно-исторического общества, Министерства культуры РФ и правительства Республики Крым.

Набережную Феодосии украсил памятник генералу Петру Котляревскому

В Соборе Казанской иконы Божьей Матери был проведен молебен во славу героя русско-персидских и русско-турецких войн Петра Степановича Котляревского и всех героев Отечества, с оружием в руках защищавших и защищающих свою страну, покой мирных граждан.

Набережную Феодосии украсил памятник генералу Петру Котляревскому

В церемонии открытия памятника приняли участие советник Президента РФ – председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, заместитель Министра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов, заместитель Министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, вице-премьер РК Игорь Михайличенко, министр культуры РК Арина Новосельская, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, местные власти, представители Черноморского флота, общественники и униформисты.

Набережную Феодосии украсил памятник генералу Петру Котляревскому

После того, как со скульптурной композиции были сдернуты покрывала, памятник предстал перед зрителями в полной красе — генерал на лихом скакуне, под копытами которого персидский ковер, как символом поверженного врага. Постамент сделан из лабраборита, особо ценной породы гранита. Орнамент персидского ковра выполнен в мозаичной технике. Авторы памятника: скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. По замыслу авторов, у скульптуры только две точки опоры. Все  присутствующие на церемонии открытия отметили, что памятник придал новый облик набережной, украсив променадную зону города.

Набережную Феодосии украсил памятник генералу Петру Котляревскому

Пётр Степанович Котляревский (1782 – 1851) – генерал от инфантерии, покоритель территории современного Азербайджана. В 1812 году генерал Котляревский вместе со своим отрядом в 2200 человек разбил 30-тысячную армию персов в укреплённом лагере в Асландузе. После битвы в 1812 году, где погибла большая половина отряда Котляревского, генерал получил сильное ранение и лишился правого глаза. Последние годы жизни Котляревский провёл в Феодосии, по соседству с художником Иваном Айвазовским, с которым был очень дружен.

Набережную Феодосии украсил памятник генералу Петру Котляревскому

Благодаря общественной инициативе было не только возвращено из небытия имя героя, но и увековечена память о нем в городе, который стал для него добрым приютом и где он прожил два десятилетия до своей кончины в 1851 году.

Набережную Феодосии украсил памятник генералу Петру Котляревскому

Фото: администрация Феодосии, feo.rk.gov.ru.

Набережную Феодосии украсил памятник генералу Петру Котляревскому

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