И ещё один в Крыму: Сбер открыл офис в Феодосии

В офисе доступны все основные продукты для розничных клиентов: моментальные дебетовая и кредитная СберКарта, вклады, ипотека, потребительские и образовательные кредиты, подписки СберПрайм и СберПрайм+ многое другое. Предприниматели могут открыть расчетный счет и подобрать продукты и услуги, которые помогут росту бизнеса любого масштаба и отрасли. В зоне самообслуживания офиса располагаются три банкомата последнего поколения.

Открытие первого офиса в Феодосии стало важным событием для развития Сбера в Крыму. Это один из древнейших городов полуострова, основанный в 6 веке до нашей эры, с богатым культурно-историческим наследием. А сегодня – это крупный административный, логистический, туристический и бальнеологический центр восточного побережья Крыма и точка развития малого бизнеса во многих сферах. Сбер активно наращивает темпы работы с как с частными клиентами, так и с предпринимателями полуострова. Сбер предоставил ипотеку 3 тысячам крымских семей, а наш ипотечный портфель в Крыму составляет уже 11 млрд рублей. Мы открыли свыше 10 тысяч расчетных счетов предпринимателям Крыма и предоставили 2,2 тыс кредитов на развитие. Уверен, что в следующем году эти показатели продолжат расти, в том числе благодаря увеличению количества офисов банка в Крыму, — цитирует пресс-служба управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.

На сегодняшний день на территории Республики Крым и города Севастополя работают 126 современных банкоматов Сбера, а сеть pos-терминалов превысила 3,7 тысяч.

источник: пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка