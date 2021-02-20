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И еще по сосульки. В Симферополе прокуратура возбудит уголовное дело по факту ненадлежащего содержания дома
Фото: Hans, pixabay.com

И еще по сосульки. В Симферополе прокуратура возбудит уголовное дело по факту ненадлежащего содержания дома

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:18 20.02.2021

В Симферополе проверено исполнение жилищного законодательства в части своевременного технического обслуживания многоквартирных домов. Как показала проверка, в апреле 2017 года между управляющей организацией и собственниками многоквартирного дома № 10-а по ул. Самокиша в г. Симферополе заключен договор, согласно которому компания обеспечивает благоприятные и безопасные условия проживания, надлежащее содержание общего имущества дома. Об этом сообщили в прокуратуре РК.

В связи с неисполнением обязанностей по содержанию имущества и ненадлежащей очистки кровли 14 февраля текущего года сошедшая наледь травмировала прохожего, который следовал в сторону проспекта Кирова возле названного выше дома. Пострадавший получил ушибленную рану височной области, черепно-мозговую травму. Об этом случае — ЗДЕСЬ.

В связи с изложенным прокурор в адрес управляющей организации внес представление об устранении допущенных нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — сообщили в прокуратуре.

Ход процессуальной проверки взят на особый контроль.

И еще по сосульки. В Симферополе прокуратура возбудит уголовное дело по факту ненадлежащего содержания дома

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