И шторм не помеха. Противолодочный корабль «Касимов» Черноморского флота выполнил артстрельбы

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Касимов» Черноморского флота, выполняя задачи боевой подготовки в условиях штормовой погоды, успешно поразил надводные и воздушные мишени, имитирующие противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В Черном море моряки отработали организацию противовоздушной обороны корабля, поиск и сопровождение воздушных целей. Затем они выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж МПК «Касимов» также успешно сдал первую курсовую задачу, цель которой заключалась в подготовке корабля к походу и отработке элементов боевой и повседневной деятельности при стоянке в пункте базирования.

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