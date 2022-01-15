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И шторм не помеха. Противолодочный корабль «Касимов» Черноморского флота выполнил артстрельбы
Фото: пресс-служба ЮВО

И шторм не помеха. Противолодочный корабль «Касимов» Черноморского флота выполнил артстрельбы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 21:19 15.01.2022

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Касимов» Черноморского флота, выполняя задачи боевой подготовки в условиях штормовой погоды, успешно поразил надводные и воздушные мишени, имитирующие противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В Черном море моряки отработали организацию противовоздушной обороны корабля, поиск и сопровождение воздушных целей. Затем они выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж МПК «Касимов» также успешно сдал первую курсовую задачу, цель которой заключалась в подготовке корабля к походу и отработке элементов боевой и повседневной деятельности при стоянке в пункте базирования.

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