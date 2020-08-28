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И все-таки уголовное дело. К чему привело строительство двух «социальных» 160-квартирных домов в Крыму

И все-таки уголовное дело. К чему привело строительство двух «социальных» 160-квартирных домов в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:24 28.08.2020

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении государственного контракта на выполнение работ по строительству двух 160-квартирных жилых домов в Крыму.

Установлено, что Службой капитального строительства Республики Крым в 2017 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ двух 160-квартирных жилых домов в  п. Гвардейское Симферопольского района на сумму более 703 млн. рублей. В последующем, между сторонами заключено дополнительное соглашение, которым сумма авансового платежа увеличена до 70 %.

При этом, подрядчик, достоверно зная, что в отношении предприятия ведется процедура признания несостоятельным (банкротом), в связи с чем последний не сможет предоставить обеспечение контракта в виде банковской гарантии на полученный аванс, ввело заказчика в заблуждение, получив от Службы капитального строительства Республики Крым бюджетные средства в виде аванса на общую сумму более 331 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре Крыма.

В итоге подрядчик работы не выполнил, обеспечительные меры в виде банковской гарантии не предоставил, в связи с чем бюджету Республики Крым причинен ущерб на общую сумму 331 млн. рублей.

Материалы проверки прокурор района направил в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).  Расследование уголовного дела находится на контроле прокуроры, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время проверка соблюдения требований законодательства со стороны должностных лиц Службы капитального строительства Республики Крым продолжается. По результатам ее проведения будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

О том, как все задумывалось, начиналось и к чему пришло – в нашей подборке о строительстве «социальных» многоэтажек в Гвардейском.

И все-таки уголовное дело. К чему привело строительство двух «социальных» 160-квартирных домов в Крыму

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