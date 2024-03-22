И все-таки весна! В Симферополе зацвела лилиецветная магнолия

В Гагаринском парке Симферополя зацвела лилиецвеная магнолия. Молодое деревце цветёт крупными ярко-розовыми бутонами, которые никого не оставляют равнодушным. Каждый прохожий останавливается у магнолии, чтобы полюбоваться восхитительным цветением и сделать фото.

Это первая магнолия, которая зацвела в парке Гагарина. В настоящее время цвет набрали ещё 12 деревьев. А значит, поводов для радости и красивых фотографий станет больше.

Фото и материалы: ВК, Парки столицы (г. Симферополь).