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И все-таки весна! В Симферополе зацвела лилиецветная магнолия

И все-таки весна! В Симферополе зацвела лилиецветная магнолия

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 13:50 22.03.2024

В Гагаринском парке Симферополя зацвела лилиецвеная магнолия. Молодое деревце цветёт крупными ярко-розовыми бутонами, которые никого не оставляют равнодушным. Каждый прохожий останавливается у магнолии, чтобы полюбоваться восхитительным цветением и сделать фото.

И все-таки весна! В Симферополе зацвела лилиецветная магнолия

Это первая магнолия, которая зацвела в парке Гагарина. В настоящее время цвет набрали ещё 12 деревьев. А значит, поводов для радости и красивых фотографий станет больше.

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И все-таки весна! В Симферополе зацвела лилиецветная магнолия

Фото и материалы: ВК, Парки столицы (г. Симферополь).

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