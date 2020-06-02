И всё-таки — ещё не кризис? Падение в розничном кредитовании сопоставимо с 2008 и 2015 годами

Количество выдач кредитов населению в апреле сократилось сильнее, чем в кризисы 2014-2015 и 2008-2009 годов. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, во время мирового финансового кризиса наибольшее падение было зафиксировано в декабре 2008 года и составило 47%. Второе крупнейшее сокращение количества новых выдач в розничном кредитовании было в январе 2015 года – 58%.
В апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года падение оказалось самым крупным – выдачи сократились на 62%. При этом объемы кредитования сократились не так сильно, как в предыдущие кризисы, — сообщили в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).
|количество розничных кредитов, тыс. шт.
|дек.08
|930,8
|дек.07
|1746,6
|-46,7%
|янв.15
|872,7
|янв.14
|2093,7
|-58,3%
|апр.20
|1226,8
|апр.19
|3202,3
|-61,7%
|объемы выдач, млрд руб.
|дек.08
|75,1
|дек.07
|153,3
|-51,0%
|янв.15
|114,7
|янв.14
|295,1
|-61,1%
|апр.20
|435,6
|апр.19
|820,2
|-46,9%
Сейчас, как и в прошлые кризисы, банки выдают кредиты только заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами. Однако к этим факторам добавился еще один – снижение доступности как самих банков, так и торговых точек из-за режима самоизоляции. Поэтому помимо выдач кредитных карт антирекорд установили, например, кредиты на покупку товаров в торговых точках. В 2008 году розничное кредитование восстанавливалось около года, в 2014 году – полтора года. Сейчас мы тоже ожидаем, что кредитование начнет расти медленно по мере восстановления экономики, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
СПРАВКА: ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) — одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 436 миллионов кредитных историй.
Официальные сайты ОКБ —
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