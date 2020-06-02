И всё-таки — ещё не кризис? Падение в розничном кредитовании сопоставимо с 2008 и 2015 годами

Количество выдач кредитов населению в апреле сократилось сильнее, чем в кризисы 2014-2015 и 2008-2009 годов. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, во время мирового финансового кризиса наибольшее падение было зафиксировано в декабре 2008 года и составило 47%. Второе крупнейшее сокращение количества новых выдач в розничном кредитовании было в январе 2015 года – 58%.

В апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года падение оказалось самым крупным – выдачи сократились на 62%. При этом объемы кредитования сократились не так сильно, как в предыдущие кризисы, — сообщили в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

количество розничных кредитов, тыс. шт. дек.08 930,8 дек.07 1746,6 -46,7% янв.15 872,7 янв.14 2093,7 -58,3% апр.20 1226,8 апр.19 3202,3 -61,7% объемы выдач, млрд руб. дек.08 75,1 дек.07 153,3 -51,0% янв.15 114,7 янв.14 295,1 -61,1% апр.20 435,6 апр.19 820,2 -46,9%

Сейчас, как и в прошлые кризисы, банки выдают кредиты только заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами. Однако к этим факторам добавился еще один – снижение доступности как самих банков, так и торговых точек из-за режима самоизоляции. Поэтому помимо выдач кредитных карт антирекорд установили, например, кредиты на покупку товаров в торговых точках. В 2008 году розничное кредитование восстанавливалось около года, в 2014 году – полтора года. Сейчас мы тоже ожидаем, что кредитование начнет расти медленно по мере восстановления экономики, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

СПРАВКА: ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) — одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 436 миллионов кредитных историй.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru