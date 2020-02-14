Идею Зеленского о «городе-саде» для переселенцев из Крыма высмеяли и в России, и на Украине

Не успели пиарщики как следует обсмаковать идею Зеленского о «городе-саде»для переселенцев из Крыма в Геническом районе Херсонской области (за деньги «турецких друзей», как ее уже обсмеяли и раскритиковали и в России, и на Украине.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков был ироничен.

Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно только приветствовать. Пока же выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму более пяти лет назад, — сказал представитель Кремля журналистам.

Планируемое Украиной строительство «города-сада» для переселенцев из Крыма будет похоже на придорожный хостел, заявил РИА Новости глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Озвученный город-сад будет похож на придорожный хостел. Думаю, максимум, на что хватит украинских властей, это нарисовать фломастерами город-сад на ватмане и положить круглую сумму в карман, – сказал Умеров.

По его словам, обещание украинского президента – не более чем отличная новая виртуальная идея в репертуаре юмористического шоу.

Неуемная фантазия президента Украины граничит с больным воображением предыдущего главы незалежной (Петра Порошенко). Идея Зеленского создать в Херсонской области «город-сад» – чистой воды прожектерство, не имеющее ничего общего с серьезной работой по выводу экономики Украины из глубокого кризиса. Это подорвет доверие украинцев к новому руководству страны, — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Свои» затею главы «незалежной» тоже не оценили. По словам экс-«постпреда президента Украины в АР Крым» Бориса Бабина, идея Зеленского построить рай в области с упадочной инфраструктурой, безработицей и социальной нестабильностью – выглядит как утопия.

Раньше, года три подряд, речь шла о тысяче квартир от хороших турецких друзей (самим нам, видимо, на это гроши выделять как-то некошерно), а сейчас слышим о пятистах. Почему-то при этом забывают, что на фоне тотального упадка соответствующей территории эта «космическая станция добра» будет выглядеть несколько странно. Но только первое время, конечно. Потому что очень скоро счастливые жители домов в местности, где нет никакой работы, нет перспективы, нет государственной власти, нет должной обороны и безопасности, а есть только бандиты, в том числе этнические, пророссийские чиновники, экономическая безнадежность и российские штыки за Сивашом – станут несколько, мягко говоря, маргинализированными, – заявил Бабин.

Он также раскритиковал недавнюю показушную историю с открытием на украинском КПП на границе с Крымом центра оказания админуслуг, подчеркнув, что специалистов туда привезли специально к визиту высокопоставленных лиц из Киева, а на деле работники этого пункта будут вынуждены добираться на КПП из отдаленных районов Херсонской области.