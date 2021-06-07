Июньский ливень затопил Керчь

Погода преподнесла очередной сюрприз. И хотя ливни ждали в Симферополе и центральной части Крымского полуострова, залило восточную часть. В частности, Керчь.

Во время сегодняшнего ливня поездка по улице Фурманова и Горьковскому мосту превратилась в настоящий квест: автолюбители не могли выехать. Практически час автовладельцы стояли в пробке, пытаясь тронуться с места. Волны дождевой воды, поднятые «плывущим» транспортом, заливали двигатели автомобилей. Водители были вынуждены толкать свои авто. Горожане — пешеходы, которых дождь застал врасплох, чтобы перейти улицу, были вынуждены снимать обувь, — сообщает KERCH.COM.RU .