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Июньский ливень затопил Керчь
Фото: KERCH.COM.RU

Июньский ливень затопил Керчь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:00 07.06.2021

Погода преподнесла очередной сюрприз. И хотя ливни ждали в Симферополе и центральной части Крымского полуострова, залило восточную часть. В частности, Керчь.

Во время сегодняшнего ливня поездка по улице Фурманова и Горьковскому мосту превратилась в настоящий квест: автолюбители не могли выехать. Практически час автовладельцы стояли в пробке, пытаясь тронуться с места. Волны дождевой воды, поднятые «плывущим» транспортом, заливали двигатели автомобилей. Водители были вынуждены толкать свои авто. Горожане — пешеходы, которых дождь застал врасплох, чтобы перейти улицу, были вынуждены снимать обувь, — сообщает KERCH.COM.RU .

Митридаткая лестница превратилась в настоящий водопад.

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Июньский ливень затопил Керчь

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