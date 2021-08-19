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Инцидент в крымском ущелье Канлы-Дере – пресечен факт незаконного джиппинга

Инцидент в крымском ущелье Канлы-Дере – пресечен факт незаконного джиппинга

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 19:55 19.08.2021

Внедорожник изъят, проводится административное расследование.

По информации минприроды РК, пресечен факт незаконного джиппинга по территории природного заказника в Бахчисарайском районе.

Государственные инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, совместно с сотрудниками ГИБДД установили факт незаконной организации прогулки на автомобиле по особо охраняемой природной территории государственного природного заказника «Можжевеловая роща у балки Канлы-Дере им. Новеллы Вавиловой», — сообщил в минприроды.

В отношении водителя автомобиля составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ, материалы дела направили для рассмотрения в суд. Автомобиль, как орудие совершения правонарушения, изъят и передан на ответственное хранение в ГАУ РК «Бахчисарайское лесное хозяйство» до вынесения решения по делу об административном правонарушении судебными органами.

Бесконтрольное посещение особо охраняемых природных территорий на машинах с высокой проходимостью приводит к уничтожению травяного покрова, мхов, редких растений, негативно влияет на животный мир, — уточнили экологи. – На территории государственного природного заказника «Можжевеловая роща у балки Канлы-Дере им. Новеллы Вавиловой» введен ряд ограничений, в том числе на проезд всех видов транспортных средств вне установленных автомобильных маршрутов.

Минприроды Крыма предупреждает о недопустимости нарушения режима особо охраняемых природных территорий. А также необходимости соблюдения установленных государством правил с целью сохранения природно-заповедного фонда для будущих поколений.

СПРАВКА: ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников) подразумевает серьезные штрафы:

  • на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой;
  • на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой;
  • на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.
Инцидент в крымском ущелье Канлы-Дере – пресечен факт незаконного джиппинга

Фото: минприроды РК

Инцидент в крымском ущелье Канлы-Дере – пресечен факт незаконного джиппинга

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