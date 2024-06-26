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Инфляция в у ускорилась. Почему?
фото: pikist.com

Инфляция в Крыму ускорилась. Почему?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 26.06.2024

Инфляция в Крыму в мае, сообщает пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, незначительно ускорилась. Причин несколько:

  • перенос в цены возросших издержек производителей и поставщиков;
  • снижение поставок некоторых продуктов;
  • рост спроса на отдельные товары и услуги.

Картофель подорожал по сравнению с ценами прошлого года, а рост цен на яблоки ускорился в основном из-за сокращения импортных поставок. Из-за увеличения затрат на логистику бананы в годовом выражении подорожали сильнее, чем в апреле.

Ускорился рост цен в столовых, кафе и ресторанах региона из-за подорожания некоторых фруктов, овощей и мяса. Это связано в том числе с увеличением спроса на услуги общепита из-за роста турпотока в регион.

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Популярность Крыма как туристического региона продолжала поддерживать высокий спрос на аренду квартир, поэтому ускорился и рост цен на арендное жилье в республике.

Услуги парикмахерских подорожали в годовом выражении сильнее, чем в апреле – у салонов красоты выросли затраты на их содержание, включая аренду площадей и расходные материалы.

Инфляция в Крыму ускорилась. Почему?

Инфляция в Крыму в мае составила 6,9% после 6,6% в апреле 2024 года.

источник: пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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