Инфляция в Крыму ускорилась. Почему?

Инфляция в Крыму в мае, сообщает пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, незначительно ускорилась. Причин несколько:
- перенос в цены возросших издержек производителей и поставщиков;
- снижение поставок некоторых продуктов;
- рост спроса на отдельные товары и услуги.
Картофель подорожал по сравнению с ценами прошлого года, а рост цен на яблоки ускорился в основном из-за сокращения импортных поставок. Из-за увеличения затрат на логистику бананы в годовом выражении подорожали сильнее, чем в апреле.
Ускорился рост цен в столовых, кафе и ресторанах региона из-за подорожания некоторых фруктов, овощей и мяса. Это связано в том числе с увеличением спроса на услуги общепита из-за роста турпотока в регион.
Популярность Крыма как туристического региона продолжала поддерживать высокий спрос на аренду квартир, поэтому ускорился и рост цен на арендное жилье в республике.
Услуги парикмахерских подорожали в годовом выражении сильнее, чем в апреле – у салонов красоты выросли затраты на их содержание, включая аренду площадей и расходные материалы.
Инфляция в Крыму в мае составила 6,9% после 6,6% в апреле 2024 года.
источник: пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
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