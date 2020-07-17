Инга Матяж: для противодействия пандемии важно международное сотрудничество

«Единая Россия» обсудила с лидерами политических партий разных стран мира вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Международные эксперты согласились с тем, что противодействие подобным кризисам требует кооперации между странами.

В ходе круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев указал на неустойчивость принципов глобализации и необходимость усиления международного сотрудничества. В мероприятии приняли участие лидеры авторитетных парламентских партий Китая, Японии, Вьетнама, Кипра, Германии, Турции, Украины, Казахстана, Сербии и ЮАР.

Дмитрий Медведев убежден, что помощь людям в подобных ситуациях должна быть на первом месте.

Учитывая представительскую функцию политических партий, призываю всех наших коллег информировать граждан своих стран о необходимости принимаемых мер. Люди должны точно знать, что власти реально делают для их поддержки, — заявил председатель «Единой России».

Руководители политических партий Африки, Европы и Азии поблагодарили партию «Единая Россия» за организацию диалога и Россию — за помощь в борьбе с коронавирусом. Несмотря на разность идеологий, все участники круглого стола акцентировали внимание на необходимости международного сотрудничества.

По словам депутата Законодательного собрания Севастополя, члена президиума регионального политсовета Инги Матяж, международное сотрудничество поможет странам в будущем избежать ошибок в борьбе с эпидемиями.

Пандемия коронавируса показала всему миру, насколько важно держаться вместе. Несмотря на административные границы, есть проблемы, которые мы можем решить только сообща. Медики со всего мира обмениваются актуальной информацией, делятся опытом и поддерживают друг друга в такой непростой для всех момент. Безусловно, эта практика должна быть перенята на всех уровнях международного взаимодействия. В период общей беды политическим распрям нет места. Партия «Единая Россия» взяла на себя роль одного из связующих звеньев в переговорах с другими странами с целью выработать эффективные методы борьбы с распространением пандемии, — подчеркнула Инга Матяж.