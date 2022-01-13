Инвалида-колясочника в Алуште не пускали в троллейбус

Прокуратура Крыма организовала проверку по информации в соцсети ВКонтакте о нарушении прав инвалида в Алуште. Как указано в публикации , 12 января женщине, являющейся инвалидом-колясочником, было отказано в перевозке троллейбусом № 32, следовавшим по маршруту «Алушта — Запрудное».

В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению транспортным предприятием требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также соблюдению прав инвалидов. При установлении нарушений законодательства прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

Женщина-инвалид пыталась сесть в троллейбус на остановке Малый Маяк. Из ее жалобы так и не понятно, удалось ли ей совершить поездку в поликлинику. В странной ситуации разбирается прокуратура.

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