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Инвалида-колясочника в Алуште не пускали в троллейбус
Фото: ВК

Инвалида-колясочника в Алуште не пускали в троллейбус

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:27 13.01.2022

Прокуратура Крыма организовала проверку по информации в соцсети ВКонтакте о нарушении прав инвалида в Алуште. Как указано в публикации, 12 января женщине, являющейся инвалидом-колясочником, было отказано в перевозке троллейбусом № 32, следовавшим по маршруту «Алушта — Запрудное».

В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению транспортным предприятием требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также соблюдению прав инвалидов. При установлении нарушений законодательства прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

Женщина-инвалид пыталась сесть в троллейбус на остановке Малый Маяк. Из ее жалобы так и не понятно, удалось ли ей совершить поездку в поликлинику. В странной ситуации разбирается прокуратура.

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