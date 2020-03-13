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«Исполнить гимн Украины в Крыму»? Приезжайте
Фото: Известия

«Исполнить гимн Украины в Крыму»? Приезжайте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 13.03.2020

Гражданская война на Украине завершится, когда представители Киева смогут спеть гимн страны в Крыму, а также в Луганске и Донецке. Об этом бывший глава украинского МИДа Павел Климкин заявил в эфире украинского четвертого канала.

Мир — это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке. И в Луганске тоже можем спеть. Вот тогда наступит мир, — цитирует Климкина «Федеральное агентство новостей».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не оставило предложение «спеть гимн Украины в Крыму» без комментария. Она предложила Климкину исполнить гимн «незалежной» на территории украинского генконсульства в Республике Крым.

Гимн Украины Климкин будет петь на территории украинского генконсульства в Крыму — готовы рассмотреть заявку в кратчайшие сроки, — цитирует Захарову телеканал «360».

Интересно, что Захарова не просто иронизирует над Климкиным, но и намекает: открытие генконсульства Украины в Крыму означает признание Киевом российского статуса полуострова.

«Исполнить гимн Украины в Крыму»? Приезжайте

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