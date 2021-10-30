История КОС «Южные»: в Севастополе суд вынес приговор бывшему директору Департамента городского хозяйства

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора Департамента городского хозяйства г. Севастополя, действия которого привели к хищению бюджетных денежных средств, выделенных на строительство канализационных очистных сооружений «Южные».

Бывший руководитель исполнительного органа власти признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (организация совершения преступления – превышения должностных полномочий и руководство его исполнением, с причинением тяжких последствий). Судом установлено, что в декабре 2017 года он, будучи директором Департамента городского хозяйства, дал незаконные распоряжения исполняющему обязанности директора ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» о заключении государственного контракта с генеральным директором АО НПП «Биотехпрогресс» на строительство КОС «Южные» г. Севастополя стоимостью более 6,8 млрд. При этом ему было достоверно известно, что у заказчика отсутствовала необходимая для строительства объекта документация. Кроме того, директор Департамента после подписания контракта дал незаконное указание о неправомерном исключении из него условий надзора казначейских органов за исполнением обязательств по контракту (казначейское сопровождение), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В результате указанных действий застройщиком израсходован полученный аванс в размере более 2 млрд рублей на цели, не связанные с выполнением работ по строительству канализационных очистных сооружений, сроки сдачи объекта нарушены.

В настоящее время генеральный директор АО НПП «Биотехпрогресс» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а исполняющий обязанности директора ГКУ г.Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» осужден по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Кикотем А.В.

Ленинский районный суд 29 октября 2021 года, согласившись с доводами государственного обвинения прокуратуры, признал бывшего руководителя Департамента виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.