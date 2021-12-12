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История о семейном насилии в Севастополе: с чего все началось, что говорят различные ведомства
Иллюстрация: Alexas_Fotos, pixabay.com

История о семейном насилии в Севастополе: с чего все началось, что говорят различные ведомства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:24 12.12.2021

Как мы уже сообщали, в Севастополе прокуратура проводит проверку сообщений о насилии в семье в отношении несовершеннолетней (15-летней девочки). Проверка надзорного ведомства, вероятно, поставит точку в этой запутанной истории.

А началось все с публикации в издании ForPost. Сигнал SOS поступил из Москвы, из Совета по правам человека при Президенте России, в субботу, 11 декабря. Звучал он не только тревожно, но и обвинительно.

У вас там органы опеки и ОВД Балаклавского района города Севастополь не просто отказались защищать девочку, избиваемую регулярно родным отцом, так еще и издевались, не выпускали из ОВД, советовали «терпеть по-женски». Девочку в итоге отправили домой с мучителем, он ее угрожает убить, – написала член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова.

К решению проблемы подключились детский омбудсмен Севастополя Марина Песчанская и омбудсмен Павел Буцай. Факты таковы: мать 15-летней девочки находится на наркологическом лечении, и отец очень боится, что дочь пойдет по ее пути. В школе и коллеже (девочка учится на первом курсе) о ней позитивные отзывы. В поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних или опеки ребенок никогда не попадал. В СПЧ обратилась не сама девочка, а педагог ее колледжа. У девочки на ноге – большой синяк, полиции предстоит выяснять его происхождение. Девочка сейчас хочет не жить в одном доме с отцом…

Для самого отца девочки визит полиции и представителя детского омбудсмена после сигнала в соцсетях стал шоком. Он не ожидал, что его тревога и усилия по воспитанию дочери обернутся подозрением в избиении собственного ребенка. Возможно, и был разовый конфликт (и не факт, что синяк его следствие).

Своя версия – у полиции. И она тоже не о «семейном насилии».

9 декабря в отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Балаклавскому району обратилась педагог одного из учебных заведений. Она сообщила, что студентка 1-го курса пожаловалась ей в связи с тем, что ее отец осуществляет над ней тотальный контроль. 

В этот же день сотрудники полиции опросили несовершеннолетнюю. Она рассказала , что отец заставляет её убирать в доме, мыть посуду, запрещает общаться с теми знакомыми, которые употребляют алкоголь и курят. 

Полицейскими проверены условия проживания несовершеннолетней. Установлено, что девочка живёт в неполной семье, её воспитывает отец. Постоянный контроль отца над дочерью стал причиной их конфликта. В то же время опубликованная в одном из телеграм-каналов информация о регулярном насилии в семье и грубом отношении полицейских к несовершеннолетней не соответствует действительности. Девушка и её отец направлены к психологу, а ситуация в данной семье взята сотрудниками ПДН ОМВД России по Балаклавскому району на контроль, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Теперь в проблеме разбирается и прокуратура. Но, кажется, это иллюстрация к истории о «семи няньках». Трудно не согласиться с мнением Марины Песчанской.

Меня крайне не устраивает, что у нас опека и социальные органы – отдельно друг от друга. У нас полный разрыв начиная с профилактики. Понятно, что это сложно, это финансы – но это неправильно. Соцзащита должна быть в одном подведе с опекой. Но решили однажды неверно, и теперь часто приходится слышать: “А это не наше!”, – говорит детский омбудсмен Севастополя.

И еще один справедливый вопрос: где грань меду взрослым «надо» и детским «не хочу и не буду». Как стало известно, девочку отправили к тете. У отца шок. Может, он и плохой… Но  вдруг и тетя со временем, скажем так, «предъявит требования» к ребенку? Опять прокуратуру все звать будут?

История о семейном насилии в Севастополе: с чего все началось, что говорят различные ведомства

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