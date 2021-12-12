Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | Прокуратура Севастополя проверяет информацию о насилии в семье  

crimeapress_news



реклама в крыму
Прокуратура Севастополя проверяет информацию о насилии в семье  
Иллюстрация: ELG21, pixabay.com

Прокуратура Севастополя проверяет информацию о насилии в семье  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 18:56 12.12.2021

Прокуратура Севастополя начала проверку по сведениям, опубликованным в средствах массовой информации, о применении насилия отцом в отношении 15-летней дочери.

Будут проверены обстоятельства, изложенные в публикации, о причинении телесных повреждений ребенку и обращения девочки по данному факту в органы внутренних дел, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — Прокуратурой будет дана оценка полноты исполнения требований Семейного кодекса Российской Федерации и законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условий воспитания девочки в семье, работы образовательного учреждения в части профилактической и психологической работы с девочкой и ее родителями.

Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Севастополя проверяет информацию о насилии в семье  

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:

<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.