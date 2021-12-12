Прокуратура Севастополя проверяет информацию о насилии в семье  

Прокуратура Севастополя начала проверку по сведениям, опубликованным в средствах массовой информации, о применении насилия отцом в отношении 15-летней дочери.

Будут проверены обстоятельства, изложенные в публикации, о причинении телесных повреждений ребенку и обращения девочки по данному факту в органы внутренних дел, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — Прокуратурой будет дана оценка полноты исполнения требований Семейного кодекса Российской Федерации и законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условий воспитания девочки в семье, работы образовательного учреждения в части профилактической и психологической работы с девочкой и ее родителями.