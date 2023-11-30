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История ской войны в артефактах: в Севастополе открылась тематическая выставка
Фото: pikist.com

История Крымской войны в артефактах: в Севастополе открылась тематическая выставка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 21:29 30.11.2023

В Севастополе открылась выставка «Крымская война на Чёрном море». В витринах представили обмундирование и вооружение моряков-черноморцев, корабельные приборы и живопись. Ознакомиться с экспозицией, которая развернулась в ретрокинотеатре «Украина», можно бесплатно.

Как сообщает Туристический портал Крыма, выставка приурочена к 240-летию Черноморского флота и 170-летию начала Крымской войны. Проект знакомит с ходом и малоизвестными эпизодами военно-морских кампаний 1853, 1854, 1855 годов на Чёрном море. Также экспозиция рассказывает о деятельности моряков во время героической 349-дневной обороны Севастополя и итогах Крымской войны для ЧФ и города.

Представлены обмундирование и вооружение моряков-черноморцев и флотов противника, детали оснастки кораблей и корабельные приборы, предметы подводной археологии. Иллюстрирует события Крымской войны на Чёрном море коллекция графики и живописи из фондов музея с дополнением её материалами из зарубежных коллекций, – рассказали в Музее обороны Севастополя.

Особого внимания заслуживают личные вещи моряков-черноморцев, участвовавших в обороне Севастополя 1854-1855 годов.

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Посетить выставку можно до 13 февраля 2024 года. Вход свободный. Адрес музея: Севастополь, ул. Ленина, 35.

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