«ИТ ПАРК РУС» представил программу фестиваля ITPARK FEST 2024.RUS, который пройдёт в Севастополе

11 октября в русской кремниевой долине «ИТ ПАРК РУС» в Севастополе пройдёт шестой ежегодный фестиваль диджитал-сферы ITPARK FEST 2024.RUS. Главная тема – переход от импортозамещения к экспортозамещению в сфере ИТ. Профессионалы индустрии расскажут о стратегиях повышения экспортного потенциала российских разработок через формирование ценности отечественных продуктов в глобальном мировом контексте, а также о возможностях выхода на международные рынки, инвестициях в сферу, плюсах работы в условиях санкций.

ITPARK FEST 2024.RUS представит гостям четыре трека: «Основной лекторий» у главной сцены, «Бизнес-трек» в IT-Куб.Гагарин, «Стартап-студия» и «Виноделие Крыма» в конференц-зале Технопарка.

В 10:30 серийный ИТ-предприниматель, венчурный инвестор, основатель ГК ИТГЛОБАЛ РУС и «ИТ ПАРК РУС» Дмитрий Гачко откроет мероприятие и трек «Основной лекторий». С 11:00 начнутся выступления экспертов ИТ-сферы. Они раскроют темы вывода российских ИТ-продуктов на международный рынок, создания продуктов импортозамещения, отечественного геймдева в условиях санкций и другие.

«Бизнес-трек» начнет работу в 11:30. Площадка соберет представителей бизнеса, которые обсудят темы венчурного инвестирования, экспорта, трансформаций в продуктовые проекты и ухода от заказных разработок.

«Стартап-студия» – трек, посвященный инновационным продуктам. Здесь состоится презентация новых проектов студии «ИТ Гараж», резидентов и партнеров «ИТ ПАРК РУС».

Специальный трек «Виноделие Крыма» откроет двери в 15:30. Он соберет собственников и агрономов виноградарских хозяйств и ИТ-компании. Они обсудят проблемы цифровизации выращивания винограда, поиска инновационных решений, сбора, обработки и анализа большого объема агроклиматических данных, опыта использования ИИ и проблемы его внедрения. В ходе митапа будет проведена дегустация вин Крыма и розыгрыш призов.

На базе ИТ Парка создаются проекты, которые в скором времени заменят иностранные продукты. При этом качество наших разработок выше за счет адаптивности и понимания потребностей пользователей. Мы смотрим в будущее, планируем масштабировать деятельность на внешние рынки. И фестиваль — это один из этапов объединения заинтересованных в этом людей. Ждем всех желающих на самом ярком ИТ-событии года и в нашем ИТ Парке», – сказал генеральный директор «ИТ ПАРК РУС» Владислав Мещеряков.

Кроме основной программы гости фестиваля познакомятся с новой экосистемой для ИТ-специалистов и посетят интерактивные площадки партнеров. Также на главной сцене «Гамма Тех» и СевГУ подпишут соглашение о совместном развитии проекта. Там же пройдет награждение победителя конкурса ИИ-проектов «ИТ Парк в 2034».

Лекции и митапы продлятся до 19:30. Фестиваль завершится afterparty с выступлением севастопольской музыкальной группы «Башмак Великана».

Мероприятие состоится по адресу: г. Севастополь, ул. Руднева, д.41, технопарк «ИТ ПАРК РУС».

Участие в качестве слушателя бесплатно, необходима предварительная регистрация на сайте . Для зрителей бизнес-трека регистрация проводится отдельно, через специальную форму.

Для участников трека «Виноделие Крыма» регистрация по форме .

источник: пресс-центр «ИТ ПАРК РУС»

Просмотры: 8