В Севастополе прозвучал «Голос Победы»

4 мая в зале культурного комплекса «Корабел» состоялся гала-концерт и церемония награждения участников VII Регионального вокального детско-юношеского конкурса патриотической песни «Голос Победы». Уже седьмой год подряд конкурс проводится культурным комплексом «Корабел» при поддержке департамента культуры.

Рождение и развитие этого проекта в стенах «Корабела» для нас большая честь, конкурс мы с достоинством продолжаем вот уже на протяжении семи лет. Патриотизм, заложенный в исполнении каждого номера со сцены, имеет под собой историческую основу. Нахимовский район – колыбель судоверфи России и Военно-Морского Флота. Здесь начинался Город-Герой Севастополь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора культурного комплекса «Корабел», заслуженный работник культуры города Любовь Талах.

В этом году в конкурсе приняли участие 350 человек. Лауреатами третьей степени стали 2 хора, 3 ансамбля, трио, дуэт и 10 солистов. Лауреатами второй степени – хор, 4 ансамбля, 2 дуэта и 19 солистов, а лауреатами первой степени – 2 хора, 9 ансамблей, дуэт, трио и 6 солистов. Обладатель гран-при конкурса – образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц», руководитель – Татьяна Турик.

Всем лауреатам вручили дипломы, кубки и медали.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя