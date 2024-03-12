Севастополь: продолжается региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи

В третий день Всемирного фестиваля молодёжи иностранная делегация познакомилась с Севастопольским государственным университетом, а также посетила фестиваль «Мир культур», в рамках которого более ста представителей разных национальностей поделились своими традициями и вместе отметили начало масленичной недели.

В Севастопольском государственном университете участники региональной программы ВФМ посетили научно-исследовательские лаборатории «Робототехника и интеллектуальные системы управления», «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» и «Биоресурсный потенциал приморской территории».

После экскурсий от сотрудников университета участники присоединились к фестивалю «Мир культур», где во дворике русской кухни смогли узнать о Масленице, поиграть в «Ручеёк» и продегустировать различные виды блинов. Кроме того, каждый участник мог выбрать мастер-класс по душе: расписать деревянную ложку или смастерить небольшую соломенную куклу. Во дворике «Многонациональный мир» участники познакомились с традициями и обычаями представителей разных национальностей, которые проживают на территории России и в Севастополе, а также продегустировали их национальные блюда. Также каждый участник мог посетить один из мастер-классов: «Индийский символ – слон» от представителя Индии, «Плетение африканских косичек» и «Аквагрим: африканские маски» под руководством представителей из Африки, «Плетение браслетов» от представителя Туркменистана.

Объединение молодых в формате открытого диалога, свободного общения и безусловного уважения к различиям в языках, культурах, обычаях и традициях – основная идея Всемирного фестиваля молодёжи и третьего дня региональной программы в Севастополе. Сегодня наши иностранные гости не просто познакомились с севастопольцами, но и смогли рассказать о своих родных городах и странах, что, безусловно, важно для реализации совместных идей, которые уже появились у ребят, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Севастополя Марину Слонченко.

Во второй половине дня иностранные участники посетили инновационное научно-исследовательское судно «Пионер-М», а также первый в Севастополе фиджитал-центр, где желающие сдали нормы ГТО, протестировали VR-очки, сразились в виртуальных боях друг с другом на игровых консолях и компьютерах и позанимались на тренажёрах.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи – наиболее масштабное международное молодёжное событие, участниками которого стали 20 тысяч человек из более чем 180 стран мира: 10 тысяч иностранцев и 10 тысяч россиян. Основная программа фестиваля прошла с 1 по 7 марта в Сочи, после которой 30 регионов России принимают иностранных участников в рамках региональных программ. В Севастополь приехало около 30 иностранных гостей из 21 страны в рамках региональной программы по тематическому треку «Мы вернулись домой».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя