Из десяти городов России: открыты продажи на летние авиарейсы в Крым

Продажи билетов на прямые летние авиарейсы из 10 городов в Крым открыла Авиакомпания Smartavia.

С первых чисел июня полеты в аэропорт Симферополь начнут выполняться из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы. Все рейсы будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Boeing 737. На самолеты из Архангельска, Сыктывкара, Иваново, Чебоксар, Нижнекамска и Нижнего Новгорода билет можно приобрести по льготным субсидируемым тарифам, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Перелеты в Симферополь будут выполняться четыре раза в неделю из Архангельска (с 1 июня) и Мурманска (с 3 июня), а с 6 июня — каждый понедельник и субботу из Сыктывкара. Еженедельные рейсы из Казани и Иваново стартуют с 3 июня (по средам), из Нижнего Новгорода, Нижнекамска – с 4 июня (по четвергам), из Чебоксар и Уфы – с 5 июня (по пятницам), а из Белгорода – с 7 июня (по воскресеньям).

По сравнению с 2019 годом общее количество рейсов по всем направлениям значительно вырастет. Например, в Мурманск число рейсов за сезон увеличится с 58 до 85, а в Архангельск – с 62 до 84. Прямые перелеты по направлениям будут осуществляться до октября 2020 года.

На летних рейсах авиакомпании Smartavia традиционно действуют скидки для детей. Пассажирам во время полета предоставляется питание, меню которого зависит от продолжительности рейса. Участники программы премирования Smartavia получат за перелеты от 500 миль, которые смогут обменять на премиальные авиабилеты.