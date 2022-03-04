Из Крыма в Мелитополь военные доставили 110 тонн гуманитарной помощи

Из Крыма в Мелитополь доставлено 110 тонн гуманитарного груза. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, военные обеспечивали безопасность колонны во время следования.

Из Республики Крым в украинский город Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области Украины, для оказания помощи местному населению доставлена партия гуманитарного груза общим объемом свыше 110 тонн. Груз включает в себя продукты питания – крупы, соль, сахар, молочные, мясные и рыбные консервы, – говорится в сообщении МО РФ.

Гуманитарная помощь роздана жителям города, а также населению близлежащих населенных пунктов.

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