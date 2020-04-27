Из Татарстана в Крым доставлена мини-лаборатория для экспресс-диагностики на коронавирус

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в Крым из Татарстана доставили портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики на наличие коронавирусной инфекции.

Важная информация. Татарстан по моей просьбе поставил в Крым портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19. Лаборатория предназначена для быстрого выявления коронавируса, время проведения теста – 30 минут, — рассказал Аксёнов.

По его мнению, это действительно уникальное высокотехнологичное оборудование, и оно передано в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Глава Крыма поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова и всех коллег, которые способствовали поставке мини-лаборатории в кратчайшие сроки.

СПРАВКА: Портативная мини-лаборатория предназначена для быстрого выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени из мазков, взятых со слизистой носоглотки и ротоглотки пациента, и мокроты. Время проведения теста – 30 минут, в т.ч. проведение пробоподготовки – 3 минуты/образец, постановка реакции изотермической амплификации – не более 25 минут. Средняя производительность работы лаборатории «на потоке» – 20 образцов/час. Чувствительность – от 100 копий. Для работы с мини-лабораторией привлекается 1 лаборант, прошедший соответствующее обучение.

Фото и информация: управление информации и пресс-службы Главы РК.