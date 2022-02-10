Избил родную мать – ответит п закону. Случай в Керчи

В Керчи в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в избиении своей матери. 52-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Керчанин нанес своей матери телесные повреждения тростью для ходьбы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в прокуратуре.

Кроме морального аспекта этого дела, дебоширу грозит «букет» наказаний: от обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!