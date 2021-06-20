 Ялта: уж ночь настает, а воды все нет

Что-то помешало осуществить оптимистичные планы и наладить подачу воды сегодня после 14 часов во всех районах Большой Ялты предприятию «Водоканал ЮБК». Единичные сообщения о возобновлении водоснабжения растворились в шквале сообщений ялтинцев о том, что воды как не было, так и нет. Сегодня днем глава администрации Ялты Янина Павленко написала на своей странице в Facebook :

Ситуация с обеспечением муниципалитета водой и электричеством стабилизируется. Есть отдельные проблемные участки. Будем решать точечно. Тех, кто до сих пор обесточен и обезвожен, прошу оставить комментарий под постом НА МОЕЙ СТРАНИЦЕ (тех, кто с водой и светом прошу не комментировать). Формат: ВОДА – адрес, СВЕТ – адрес. Также оставляйте заявки об отсутствии воды и света по телефону ЕДДС — 112.

И началось. Главу администрации завалили проблемными адресами. Перечислять нет смысла. Их сотни. И по городу, и по южнобережным поселкам. Вывод пока грустный: трое суток в Большой Ялте нет централизованного водоснабжения.