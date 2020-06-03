Ялтинский регион готовится к приёму отдыхающих — с 1 июля

Как пояснила начальник отдела по курортам и туризму Администрации Ялты Анна Сумбаева, сроки подготовки и открытия пляжных территорий в этом году изменены в связи с проведением противоэпидемических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции:

В проведении мероприятий по подготовке пляжей муниципального образования к купальному сезону мы руководствуемся также постановлением Администрации города Ялта от 09.04.2020 № 936-п, которым утверждены перечень из 85 мест массового отдыха людей на водных объектах и пользователи этих территорий.

В администрации города подчёркивают: регулярно проверяют соблюдение выполнения пользователями пляжей договорных обязательств, в том числе по благоустройству с указанием объемов и сроков проведения работ, в соответствии с представленным эскизными проектами — графическими изображениями планируемого внешнего вида пляжа, а также с перечнем устанавливаемых объектов.

На каждый пляж составлена дефектная ведомость, которая доведена до всех арендаторов, а с наиболее недобросовестными из них договора будут расторгнуты, — отмечает Анна Сумбаева.

По словам начальника отдела по курортам и туризму ялтинской администрации, по итогам конкурса на право заключения договора о благоустройстве в этом году уже определены пользователи трех пляжей – в Парковом, «РТ-22» в Кацивели и «Солнечный-2» в Ялте.

В тоже время дополнительно объявлен конкурс еще на 6 пляжных территорий, заявки по которым принимаются до 24 июня, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации Ялты.

фото: Отдел информационной политики Администрации Ялты