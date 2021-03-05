Ялтинской усадьбе Меллер-Закомельских могут присвоить статус памятника архитектуры

Министерство культуры Крыма рассмотрит судьбу старинной ялтинской усадьбы Меллер-Закомельских (расположена на территории санатория «Киев»). Научно-методический совет по культурному наследию состоится на следующий неделе

Пакет документов о включении данного здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации администрация Ялты подготовила совместно с Крымским республиканским отделением ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Я сердечно благодарю председателя общества Наталью Карамзину за проведение огромной работы, причем в кратчайшие сроки. Я уже говорила, что если есть хоть малейшая возможность сохранить здание, мы сделаем все, что от нас зависит для этого, — подчеркнула глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Отметим, что в границах территории объекта культурного наследия допускаются лишь работы, связанные с реставрацией объекта и работы по сохранению ценных художественных решений. В то же время запрещается снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей ему вред, изменение конструкции и внешнего облика, размещение в непосредственном окружении любых новых объектов, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ (за исключением тех, что направлены на сохранение здания или его отдельных элементов), прокладка транспортных коммуникаций, инженерных сетей способом, по фасадам объекта и нарушающих его подземные части.

Фото и материалы: Отдел информационной политики администрации Ялты.