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Эхо «московского случая» выявления коронавируса докатилось до Крыма
Фото: ptoday.ru

Эхо «московского случая» выявления коронавируса докатилось до Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:05 03.03.2020

Двух родственников москвича, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в Крыму и Подмосковье, у них не выявили симптомов заболевания. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции Covid-2019. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии, сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение; заболевание протекает в легкой форме.

Установить весь круг контактов заболевшего коронавирусом удалось менее чем за сутки. В больнице сейчас находятся шесть родственников (двое из них — в больницах — в Крыму и Московской обрасти) и пятеро друзей заболевшего (один пока находится за границей). У них симптомы заболевания полностью отсутствуют. Что важно: никто из них за прошедшее время не выходил на работу, так как все находились в отпуске. У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех, кто успел уехать в другие регионы, — говорится в сообщении оперативного штаба.

Добиться этого помогло эффективное взаимодействие столичного Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и служб Московской области и Крыма.

Отметим, что определены и пассажиры самолета, которые летели в Москву вместе с заболевшим. Среди пассажиров рейса госпитализированы 13 человек, они имеют легкие симптомы ОРВИ. Остальные либо находятся на домашнем карантине, либо с ними работают врачи скорой помощи. Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов России.

Эхо «московского случая» выявления коронавируса докатилось до Крыма

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