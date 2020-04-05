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Экипаж яхты, прибывшей из Греции в Феодосию, поместят в обсерватор
Фото: сайт Роспотребнадзора

Экипаж яхты, прибывшей из Греции в Феодосию, поместят в обсерватор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Роспотребнадзор Крыма 13:04 05.04.2020

Экипаж яхты «Варвара», которая прибыла в Феодосию из порта Греции, должен быть отправлен в обсерватор для обследования на коронавирус. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Феодосии сейчас на причале стоит яхта «Варвара». Лица должны находиться под медицинским наблюдением. Яхта находилась на стоянке в Греции. То есть по протоколу сегодня они должны быть под медицинским наблюдением в условиях обсерватора. Члены экипажа и капитан на берег не сходят, они стоят на стоянке. И они не находятся под медицинским наблюдением, — рассказала Пеньковская.

По ее словам, вопрос с обследованием и изоляцией экипаж нужно решить в течение суток.

Если это та самая «Варвара», о которой 23 марта рассказывали СМИ, то можно только подивиться злоключениям российских моряков.

По информации BBC, экипаж российской яхты «Варвара», шедшей на регату в Хорватии, когда началась эпидемия, оказался в затруднительном положении. Яхту не пускали ни в один порт. Частично экипаж улетел в Россию из Афин, а частично (во главе с капитаном) остался на борту. Кончилось топливо. Было видеообращение к генеральному консульству России в Стамбуле с просьбой о помощи. В греческие порты (на тот момент) «Варвару» не пускали.

Экипаж яхты, прибывшей из Греции в Феодосию, поместят в обсерватор

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