Экипаж яхты, прибывшей из Греции в Феодосию, поместят в обсерватор

Экипаж яхты «Варвара», которая прибыла в Феодосию из порта Греции, должен быть отправлен в обсерватор для обследования на коронавирус. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Феодосии сейчас на причале стоит яхта «Варвара». Лица должны находиться под медицинским наблюдением. Яхта находилась на стоянке в Греции. То есть по протоколу сегодня они должны быть под медицинским наблюдением в условиях обсерватора. Члены экипажа и капитан на берег не сходят, они стоят на стоянке. И они не находятся под медицинским наблюдением, — рассказала Пеньковская.

По ее словам, вопрос с обследованием и изоляцией экипаж нужно решить в течение суток.

Если это та самая «Варвара», о которой 23 марта рассказывали СМИ, то можно только подивиться злоключениям российских моряков.