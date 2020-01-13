Экопарк «Лукоморье» анонсирует акцию «Ёлковорот-2020»

Севастопольский экопарк «Лукоморье» присоединился к экологической акции «Ёлковорот-2020». Он организует сбор новогодних натуральных деревьев (ёлок и сосен).

С 20 по 25 января 2020 года с 10.00 до 19.00 на летней площадке кафе «Мельница» пройдет сбор новогодних елок, – сообщили в «Лукоморье».

Отмечается, что собранные новогодние деревья будут использованы организаторами акции в качестве натурального удобрения, путем переработки в щепу специальным измельчителем древесины, в приготовлении кормосмеси и водного отвара для птиц и животных, которые обитают в местном зоопарке, в изготовлении кормушек для диких птиц.

Участникам акции, которые принесут елку, предложат скидку на посещение кафе (100 рублей).