Эндокринологи исследуют йодную обеспеченность жителей Крыма

Мероприятия проводятся кластерным путем для детского и взрослого населения.

С 7 по 11 сентября специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Министерства здравоохранения РФ при поддержке министерства здравоохранения РК проводят исследование жителей Крыма на обеспеченность йодом.

Как подчеркнули в республиканском минздраве, Крым — первый регион Российской Федерации, где в рамках Государственного задания «Научная оценка необходимости принятия дополнительных нормативных правовых и иных мер по ликвидации йодного дефицита в пилотных регионах с тяжелым йодным дефицитом» проводится данное мероприятие.

По словам заместителя директора Центра по координации эндокринологической службы, руководителя координационного совета НМИЦ эндокринологии Екатерины Трошиной, хронический дефицит йода в организме человека является причиной возникновения многих заболеваний. Прежде всего, к ним относится диффузный зоб и нарушение интеллектуальных функций. Несмотря на то, что Республика Крым является прибрежным регионом, йодный дефицит на территории субъекта присутствует. Данный факт был подтвержден исследовательским путем много лет назад, и требуется дополнительное обследование населения.

Исследование населения на содержание йода в организме проводится кластерным путем. В Крыму с этой целью исследуются школьники 8-10 лет. У детей берется анализ мочи и проводится УЗИ обследование щитовидной железы. Взрослое население региона также подлежит исследованию. В данном случае посредством УЗИ проверяется щитовидная железа на наличие узловых образований и опухолей.