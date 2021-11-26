Ёлочку под Новый год? Минприроды Крыма предупреждает: рубить деревья нельзя! Иначе — штраф

Минприроды Крыма предупреждает граждан: в преддверии праздников усилен контроль за сохранностью хвойных насаждений с помощью патрулирования территорий лесных участков наиболее подверженных незаконным рубкам.

К данным мероприятиям также будут привлечены сотрудники органов внутренних дел Республики Крым. При проведении мониторинга особое внимание будет уделяться проверке транспортной документации, а также документам, подтверждающим право на приобретение и реализацию новогодних деревьев. Кроме того, на территории Республики Крым действует система «Лесохранитель», включающая в себя 20 камер видеонаблюдения, охват которых составляет порядка 70% территории земель лесного фонда, граничащих с населёнными пунктами, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Минприроды Крыма призывает жителей Крыма беречь лесные богатства, использовать преимущественно искусственные украшения, приобретать только разрешённые к продаже хвойные деревья.

Если Вы стали свидетелем нарушения лесного законодательства, незамедлительно сообщайте об этом в ближайшее лесохозяйственное учреждение, либо звоните на круглосуточный дежурный телефон в Симферополе:

(3652) 44-28-12

или +7-978-000-019-2.

Справка: По всем выявленным фактам нарушения лесного законодательства инспекторами будут составлены соответствующие протоколы, которые направят на рассмотрение в уполномоченные органы.

Минприроды Крыма напоминает, что в соответствии со статьёй 8.28 КоАП РФ административный штраф составляет: для граждан — от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; для юридических лиц — от двухсот тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом зелёном поясе, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.

В случае причинения лесам вреда, превышающего сумму 5 000 рублей, наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьёй 260 УК РФ, согласно которой наказание может варьироваться от штрафа в размере от пятисот тысяч рублей до лишения свободы.