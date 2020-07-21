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Юбилейный концерт «Спасибо за верность, потомки!» В Севастополе выступит народный артист Василий Лановой
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Юбилейный концерт «Спасибо за верность, потомки!» В Севастополе выступит народный артист Василий Лановой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:54 21.07.2020

В Севастополе стартует акция — Юбилейный концерт «Спасибо за верность, потомки!» — «Навстречу 50-летию фильма «Офицеры» — по местам съемок в городе Севастополе, в рамках которой пройдет торжественная передача эстафеты проведения акции от Города-Героя Севастополя – Городу-Герою Волгограду.

Концерт состоится 27 июля в 18.00 в «Орлиновском центре культуры и досуга» по ул. Тюкова, 53.   Вход по пригласительным билетам.   Пригласительные можно получить в Главном управлении культуры города Севастополя по адресу ул. Терещенко, 12 в кабинете № 4 с 9:00 — 18: 00 (13:00 — 14:00 обед) до 24 июля включительно. Тел. для справок 54-69-27, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.       

28 июля народный артист СССР Василий Лановой впервые примет участие в Праздничном богослужении, посвященном Дню памяти равноапостольного св. князя Владимира и Дня Крещения Руси.

Мастер поэтического слова выступит перед священнослужителями, прихожанами и гостями празднества в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе с патриотическими и духовными произведениями А.С. Пушкина.  Также прозвучит поэма Давида Самойлова «Слово о Богородице и русских солдатах», стихотворение «Россия воспрянет» Игоря Северянина.

Юбилейный концерт «Спасибо за верность, потомки!» В Севастополе выступит народный артист Василий Лановой

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