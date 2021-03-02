К чему снится собака: правильное толкование сна по сонникам

К чему снится собака. Собака во все века олицетворяла верность, бдительность и преданность. Пожалуй трудно перечислить все положительные качества этого благородного животного. Здесь есть искренняя привязанность и храбрость, мужество и отвага, незлопамятность и беспримерное послушание. Извечный помощник человека ярко отражен в мифологии. Гермес, Геката и Анубис как правило, изображаются с головой собаки или имеют её своим непременным атрибутом. Во многих древних текстах говорится, что собака является стражем подземного мира и охраняет его границы. Зная и учитывая это как символ, трудно переоценить смысл предсказаний когда собака явилась вам в сновидении. В этом материале мы подготовили сборник основных толкований и сегодня подробно разберемся к чему снится собака в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. К чему снится собака женщине или мужчине, живая ли мертвая, снится одна или в стае. Как правило — видеть собаку во сне очень важная подсказка Судьбы, нужно только не упустить из виду её поведение и ситуацию в которой она появилась. Итак, узнаем к чему снится собака…

К чему снится собака женщине

Вообще, появление собаки во сне у женщины является символом её взаимоотношений с особами противоположного пола и предсказывает чего стоит ожидать в данный момент от супруга, любовника или предполагаемого партнера. Причём толкования несколько разнятся для замужних и незамужних женщин. Стоит обратить особое внимание, как выглядела собака в момент вашей встречи и постараться припомнить все возможные детали. Это позволит наиболее точно истолковать сновидение. Мы сделали выборку основных толкований и рассмотрим сновидение чуть подробнее:

Для незамужней женщины

Если вам приснился, большой, красивый, здоровый и добродушный пёс , то вскоре вас ожидает встреча с мужчиной, который станет претендовать на вашу руку и сердце.

, то вскоре вас ожидает встреча с мужчиной, который станет претендовать на вашу руку и сердце. Видеть во сне некрупную, суетливую , но явно породистую собачку означает скорое знакомство с кавалером который сгодится только для приятного времяпрепровождения.

, но явно породистую собачку означает скорое знакомство с кавалером который сгодится только для приятного времяпрепровождения. Если собака ласковая , вьётся вокруг вас, виляет хвостом и выказывает все признаки своего благорасположения то вскорости вы получите предложение о замужестве. Ожидайте сватов.

, вьётся вокруг вас, виляет хвостом и выказывает все признаки своего благорасположения то вскорости вы получите предложение о замужестве. Ожидайте сватов. Злая собака , которая вам неприятна, беспокоит и стремится доставить неприятности — к увлечению человеком, который не стоит вашего внимания. Поостерегитесь новых знакомств.

, которая вам неприятна, беспокоит и стремится доставить неприятности — к увлечению человеком, который не стоит вашего внимания. Поостерегитесь новых знакомств. Добрая, смирная собака , которая внимательна к вам и норовит лизнуть — к обретению верного друга, на которого вы сможете положиться в дальнейшем.

, которая внимательна к вам и норовит лизнуть — к обретению верного друга, на которого вы сможете положиться в дальнейшем. И наконец, если собака вас укусила и порвала платье, верный знак к скорой свадьбе.

Для замужних женщин

Когда замужней даме снится собака со щенками , то сон символизирует благоприятную обстановку в семье, отличные отношения с супругом и безоблачное будущее на неопределённый срок. Это очень хороший знак.

, то сон символизирует благоприятную обстановку в семье, отличные отношения с супругом и безоблачное будущее на неопределённый срок. Это очень хороший знак. Если женщина видит на пороге своего дома собаку, то вскоре в семье начнутся ссоры и скандалы. Размер и поведение собаки напрямую связано с масштабом предстоящих баталий.

собаку, то вскоре в семье начнутся ссоры и скандалы. Размер и поведение собаки напрямую связано с масштабом предстоящих баталий. Если снится что собака плывет — к скорому исполнению желаний, причём без видимых усилий с вашей стороны..

— к скорому исполнению желаний, причём без видимых усилий с вашей стороны.. Снится пёс, который старается защитить вас от незнакомца — ничего не бойтесь, вы и ваш дом под надёжной защитой.

от незнакомца — ничего не бойтесь, вы и ваш дом под надёжной защитой. Если приснилась лежачая собака , знайте, вскоре вы будете проводить много времени дома. Это никак не связано с болезнью, просто обстоятельства сложатся так, что вам на некоторое время придётся хранить очаг в прямом смысле этого слова.

, знайте, вскоре вы будете проводить много времени дома. Это никак не связано с болезнью, просто обстоятельства сложатся так, что вам на некоторое время придётся хранить очаг в прямом смысле этого слова. Когда собака в вашем сне роет землю , ожидайте подвоха со стороны знакомых. Вас поставят в неловкое положение.

, ожидайте подвоха со стороны знакомых. Вас поставят в неловкое положение. Снится мелкая собачка, которая раздражительно лает, прыгает на вас и норовит укусить? Вас незаслуженно упрекают из зависти. Будьте выше ссор и скандалов.

К чему снится собака беременной женщине?

Если будучи беременной вы увидели во сне собаку, успокойтесь, это очень хороший знак предрекающий лёгкие и благополучные роды. Если вам удалось разглядеть и запомнить пол собаки, смело ориентируйтесь на будущую гендерную принадлежность младенца.

К чему снится собака мужчине

Если для женщин снящаяся собака служит символом её отношения к членам семьи, близким родственникам и друзьям сердца, то для мужчины сон в котором персонаж — собака, к взаимоотношению с коллегами, начальством или партнерами по бизнесу. Разумеется и здесь важную роль играет окрас собаки, её поведение и ситуация при которой произошла встреча. Разберемся детальнее: Если во сне вы гладите пса , то скоро вас ожидает безделье, пусто времяпрепровождение, скука и тоска.

, то скоро вас ожидает безделье, пусто времяпрепровождение, скука и тоска. Когда во сне вы ищите свою собаку которая потерялась, знайте, такой сон знаменует появление новых срочных дел, массу беспокойства и хлопот в государственных учреждениях.

которая потерялась, знайте, такой сон знаменует появление новых срочных дел, массу беспокойства и хлопот в государственных учреждениях. Если собака, которая вам приснилась, травмирована , значит кому-то из близких друзей грозят серьезные неприятности.

, значит кому-то из близких друзей грозят серьезные неприятности. Если снящаяся собака готовится атаковать вас , то вам стоит приготовиться к неприятностям, которые уже готовы обрушиться на вашу голову. Но коль скоро вам удалось отразить нападение — в жизни ваши проблемы решатся сами по себе, без ваших усилий.

, то вам стоит приготовиться к неприятностям, которые уже готовы обрушиться на вашу голову. Но коль скоро вам удалось отразить нападение — в жизни ваши проблемы решатся сами по себе, без ваших усилий. Снится что кормите свою собаку ? Ожидайте радостных событий, приятных встреч с друзьями и весёлых пирушек. Когда собака из охотничьих пород, значит в жизни наступает период в котором вам удастся реализовать самые смелые планы. Любое ваше начинание приведёт к успеху. Кормить во сне огромного, добродушного пса благородных кровей, к поддержке которую вам окажет влиятельная особа. Если же пёс бродячий — к финансовым потерям.

? Ожидайте радостных событий, приятных встреч с друзьями и весёлых пирушек. Когда собака из охотничьих пород, значит в жизни наступает период в котором вам удастся реализовать самые смелые планы. Любое ваше начинание приведёт к успеху. Кормить во сне огромного, добродушного пса благородных кровей, к поддержке которую вам окажет влиятельная особа. Если же пёс бродячий — к финансовым потерям. Снится стая агрессивных соба к, которые ведут себя вызывающе и провоцируют вас на драку? Прекратите все активные действия, соберитесь с мыслями, пересмотрите ранее принятые решения и разберитесь наконец с проблемами которые вас терзают. Если во сне собаки не обращая внимания на вас грызутся промеж собой — держитесь подальше от разборок коллег к которым вы не имеете непосредственного отношения, иначе пострадает ваша репутация.

к, которые ведут себя вызывающе и провоцируют вас на драку? Прекратите все активные действия, соберитесь с мыслями, пересмотрите ранее принятые решения и разберитесь наконец с проблемами которые вас терзают. Если во сне собаки не обращая внимания на вас грызутся промеж собой — держитесь подальше от разборок коллег к которым вы не имеете непосредственного отношения, иначе пострадает ваша репутация. Снится собака со щенками? Пришло время обратить внимание на семью или ближайших родственников. Велик шанс, что именно сейчас они нуждаются в вашей поддержке и сочувствии. К чему снится собака по дням недели Стоит отметить, что основную, если не сказать определяющую роль играет день недели, когда снится собака. Итак, к чему снится собака в ночь с: С понедельника на вторник — ждите скорых перемен и важных известий на службе. Приготовьтесь к сложным переговорам с партнерами. Со вторника на среду — Если собака вела себя агрессивно, то у вас появились недоброжелатели, которые скоро покажут себя во всей красе. Добрая собака — к хорошим известиям от близкого друга. Со среды на четверг — Если собака была не черной, вам предстоит познакомиться с влиятельным человеком, который, вполне вероятно, произведёт на вас большое впечатление и посодействует вашему делу. С четверга на пятницу — собака которая приснилась в этот день, символизирует возможные финансовые поступления если вы будете действовать решительнее. Удача на вашей стороне — действуйте! В ночь с пятницы на субботу — к приятной встрече с хорошим другом. Готовьтесь к застолью. Вы не только поделитесь новостями, но и наметите планы на совместную деятельность в будущем. С субботы на воскресенье — плохой сон. В течении дня произойдет событие или вы получите известие о неприятном происшествии с кем то из близких друзей или родственников. С воскресенья на понедельник — Приготовьтесь к невесёлым разговорам на службе. Планы которые вы строили и чем были заняты некоторое время до этой ночи, оказались несбыточны. Вам предстоит отстаивать свою точку зрения и быть во всеоружии, представ перед начальством. Кроме того, существует ещё целый ряд предсказаний которые действенны для обеих полов и наиболее часто встречаются в многочисленных сонниках. Приведем здесь некоторые из них: Если снится черная собака Сновидение с черной собакой говорит о скором предательстве близкого вам человека. Человек, которого вы считали одним из ближайших друзей окажется «оборотнем». Предательство произойдет именно в тот момент, когда вы будете отчаянно нуждаться в помощи. Мало того, он будет всячески способствовать вашему падению, распуская слухи, сплетни и строя козни за вашей спиной. К чему снится белая собака Если вам приснилась белая собака ждите скорых финансовый поступлений, удачу во всех начинаниях и быстрый карьерный рост. Смело заводите новые знакомства, с большой долей вероятности они окажутся очень полезны и впоследствии приведут к взаимовыгодному деловому сотрудничеству. Белая собака — очень хороший знак. Видеть во сне рыжую собаку Как правило, встретить во сне собаку с рыжим окрасом ведёт к интересному знакомству с особой противоположного пола. Для человека не обременённого узами брака такой звоночек говорит о необходимости внимательно присмотреться к новому знакомому, возможно это именно тот человек, который назначен вам Судьбой. Увидеть мертвую собаку Плохой знак. Предвещает потерю близкого друга. Причем с равной вероятностью потеря может выразиться с его смертью или вашим расставанием ввиду крупной ссоры. Если вы увидели во сне свору (стаю) собак Стая собак во сне, это ваши противники, которые замышляют недоброе. Кто-то из ваших близких друзей а возможно даже и родственников, плетет интриги, сговариваются за вашей спиной с целью опорочить ваше доброе имя. Обратите внимание на изменившееся поведение окружающих вас людей, если вы будете внимательны то легко определите заговорщиков. Если снится злая собака Сон — предвестник грядущих проблем и неприятностей. Возможны конфликты на работе, болезни близких и финансовые потери. Кто-то из ваших партнеров стремится выставить вас в нехорошем свете перед коллегами. Когда приснилась большая собака Возможно вам предстоит новое знакомство, вы обретете преданного на долгие годы друга. Постарайтесь быть дружелюбнее, не чурайтесь общения с новыми людьми, старайтесь внимательнее относиться к окружающим. Всё вернется сторицей. К чему снится добрая собака

Давно не виделись с хорошим, старым другом? Готовьтесь к встрече. Вам нужно о многом поговорить, вспомнить и наметить новые цели. Вновь обретенный друг прочно вольётся в вашу жизнь. У вас появятся совместные планы и новые, общие друзья. Впоследствии, эта встреча покажется вам судьбоносной.

Если снится больная собака Неприятная ситуация. Скорее всего, вскоре вам предстоит пережить разрыв отношений с возлюбленным или хорошим другом. Возможно настало время задуматься о своем поведении и пересмотреть некоторые жизненные приоритеты. Будьте добрее и внимательнее к людям, которые вам дороги. Видеть во сне раненую собаку Поговорите с близкими друзьями, мягко, но настойчиво поинтересуйтесь как у них дела и не нужна ли ваша помощь. Вполне вероятно, что такое вмешательство будет очень своевременным и позволит что называется «разрулить» ситуацию. Ваше участие в трудную минуту лишь укрепит ваш авторитет. К чему снится беременная собака Такой сон служит предзнаменованием к переменам в личной жизни. Вероятнее всего вы встретите человека, который вызовет романтические чувства. В целом, сон благоприятный. Для тех, кто уже находится в браке, такой сон может быть звоночком о необходимости примирения с близкими родственниками супруга. Приснилась дохлая собака Внимание! Кто-то из ваших близких родственников находится в серьезной опасности. Это может быть болезнь или несчастный случай. Расспросите близких о самочувствии, о тревогах и предчувствиях. Побудьте немножко психологом. Скорее всего ответ лежит на поверхности и при должной внимательности можно успеть выявить причину и успеть избежать негативных последствий. Кормить собаку во сне, к чему? Очень хороший знак. Означает что вы добились уважения окружающих. Пользуетесь авторитетом у подчиненных и коллег. Друзья и знакомые уважают вас как рассудительного человека, который не только даст полезный совет, но и поможет в трудной ситуации. Если во сне убили собаку Сон однозначно сулит неприятности. Вас ждут испытания и трудности, навалятся проблемы и возникнут конфликты. Вам нужно собраться с мыслями и критически оценить создавшуюся ситуацию. Настало время пересмотреть жизненные ориентиры, возможно сменить работу или даже место жительства. Старайтесь сохранять спокойствие, внимательно взвесьте свои возможности для начала нового периода вашей жизни. Гладить собаку во сне, к чему? Если приснилось, что вы гладите собаку во сне, то это добрый знак. Друзья, на которых вы можете положиться окажут вам всевозможную поддержку в деле, которое вы затеваете. Удача на вашей стороне. Не бойтесь рисковать и импровизировать. Если убегаете от собаки Пора открыть глаза и перестать игнорировать проблемы которые портят вам жизнь. Вы заняли позицию страуса, которая лишь усугубляет ситуацию. Соберите волю в кулак, постарайтесь чётко обрисовать круг проблем, их источники и наметьте меры по преодолению неизбежных препятствий на пути их устранения. Настало время действовать. Если вы перестанете попусту терять драгоценное время, то в короткие сроки урегулируете ситуацию. Приснилось, что укусила собака В вашем ближайшем окружении зреет конфликт, где вероятным источником проблемы являетесь именно вы. Совсем скоро на вас посыпется череда упрёков и обвинений, вам припомнят все грешки и промахи. Подготовьтесь внятно парировать нападки, постарайтесь немного потянуть время, чтобы иметь возможность устранить причину обвинений. Во сне напала собака А не слишком ли вы доверчивы? Вполне возможно, что один из ваших близких друзей, которого вы считали эталоном надежности, и благородства окажется предателем. Здесь остается только посочувствовать и посоветовать тщательнее подбирать друзей. Сновидение в котором мы видим собаку, как правило, благоприятно. но и предвещает о скорых событиях очень разного характера. Теперь вы в курсе дела и у вас будет время встретить их во все оружии. Разумеется, принимать на веру подобного рода предсказания не стоит, однако следует учитывать, что многовековые наблюдения за этим суеверием несомненно заслуживают должного внимания. Возможно это именно ваш случай и вам стоит к ним прислушаться? Возможно вы захотите узнать больше о сновидениях: К чему снятся кошки

К чему снится рыба ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ таролог, эзотерик