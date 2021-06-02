К чему снятся крысы? Мужчине и женщине, по дням недели

К чему снятся крысы? Сны, в которых вы видите крысу несут в себе какую-либо важную для вас информацию. Поэтому, если в сновидениях вы столкнётесь с образом этого хвостатого грызуна, запомните как можно больше деталей.

Крысы сами по себе не очень приятное зрелище, а снятся они чаще всего к болезни или предательству. И! То, что рядом притаился коварный враг, без сомнения.

К чему крысы снятся женщинам

Крысы в женских снах являются символом тревожности и стресса спящей.

Также грызуны снятся представительнице женского пола к конфликтам в рабочем коллективе, измене любимого, ссоре с родственниками и испорченной репутации.

Так что, приятного мало. Но не стоит расстраиваться заранее — предупрежден, значит вооружён. Возможно подобные сновидения прямой сигнал того, что стоит пересмотреть свои отношения и на работе, и в семье. И тогда конфликты удастся предотвратить.

Женщине увидеть, как во сне на нее нападает крыса, наяву пережить болезненный разрыв со своей второй половинкой. Вас настигнет серьезное разочарование, так как человек покажет свою истинную сущность, и вы поймёте, что все это время жили во лжи.

К чему крысы снятся мужчинам

Удивительно, но для мужчин сны с крысами являются символом небывалой удачи. Причем связана она будет с деньгами. Вас может ждать как премия, так и неожиданный выигрыш в лотерею. Готовьте кошелек!

К чему снятся черные крысы

Черный свет неизменно связан с негативом. Вот и здесь — черная крыса снится к серьезным проблемам, связанным с вашим ближайшим окружением. Обратите внимание на родственника или коллегу, с которым у вас конфликты — именно от него предстоит ждать предательства или подлянки.

К чему снятся белые крысы

Белый цвет — как противовес черному — несёт в себе совершенно противоположное значение. Если во сне вы держите белую крысу на руках, наяву вы обретёте небывалую уверенность в себе.

Если перед вами крысиный детёныш белого окраса, вы сможете побороть отдельные страхи.

Вести диалог с белой крысой во сне — наяву улучшить свое финансовое положение.

Также белый грызун может означать, что в данный момент вы особенно одиноки. И это, пожалуй, единственное не очень положительное значение подобного сна.

К чему снится коричневая крыса

Возможно подобный цвет встречается не часто, однако, если вам приснилась коричневая крыса, это ещё хуже, чем черная. У вас определенно появился сильный враг, и он жаждет устроить вам как можно больше неприятностей.

К чему снится рыжая крыса

Ещё более редкий цвет для крысы — рыжий. Снится рыжий грызун как предупреждение — не доверяйте даже друзьям, вас ждёт какая-то проблема, связанная с ними или родственниками.

Однако, пятнистая крыса во сне является символом того, что ваши враги сломают зубы — вас никому не получится достать.

К чему снится много крыс

Вам снится, что на вас со всех сторон бегут стаи крыс? Подобный сон предвещает удачу в работе, денежный приз или другую финансовую выгоду. Главное, чтобы грызуны в вашем сновидении действительно бежали в одну точку, тогда все точно сбудется.

Крыса укусила во сне

Сон, в котором крыса вас кусает, ничего хорошего не предвещает. Ведь, если ассоциировать грызуна со злейшим врагом, то наяву будьте начеку. Вас ждёт обман или другого рода удар. Открытые нападки не заставят себя ждать.

Однако! Обратите особое внимание, за какую конечность или место на теле вас укусило животное. Если это нога или рука — ваше денежное положение поправится. Крыса кусает вас за то место, которое долго болит или доставляет дискомфорт — сигнал, что пора пойти к врачу.

Убить крысу во сне

Убийство грызуна во сне означает победу над своим неприятелем.

Для женщины приложить руку к смерти крысы во сне — наяву расправиться со своей соперницей, либо же воссоединиться с любимым человеком после долгой разлуки.

Травить крысу во сне

Снится, что вы травите крыс, означает, что на работе вы сможете занять очень выгодное положение и добиться успехов.

К чему снится крыса по дням недели

Сны с воскресенья на понедельник обычно бывают вещими. В данном случае увидеть крысу во сне в этот период — наяву вы озабочены и встревожены. Вас съедает изнутри какая-то нерешенная проблема.

Если снится крыса с понедельника на вторник, обратите внимание на то, какие действия вы осуществляете с грызунами. Если крысы вызвали у вас положительные эмоции, шли на руки, вы играли с ними — подобный сон означает благополучное разрешение проблем. А вот если вы испытывали негатив, подходите к решению текущих дел с особой осторожностью.

Сон со вторника на среду характеризует самого сновидца. Если он не наполнен какими-то сильными чувствами при виде крыс, наяву вам стоит задуматься о смене хобби.

Крыса снится со среды на четверг — к удаче в рабочих делах. Возможно, вас ждёт повышение или премия. Этого следует ожидать, если сны с крысами были яркими и вызывали у вас положительные эмоции. Увидеть же в этот период во сне серую крысу, означает, что вы очень устали и вам стоит хорошенько отдохнуть.

Сны с четверга на пятницу обычно связаны с близкими. И опять же, все здесь зависит от ваших эмоций при виде крысы во сне. Негативные — сигнал о приближающемся конфликте.

Если крысы снятся вам с пятницы на субботу, берегитесь. Возможно, вас предаст тот, от кого вы меньше всего этого ждёте.

Сны с субботы на воскресенье также нередко сбываются, поэтому то, что будут делать крысы в вашем сне, прямой намек на то, чего вам ждать — удачи или провала.

УЧТИТЕ! Сны с участием крыс особенно важны для трактования, так как несут в себе предупреждения о грядущем будущем. И, прислушавшись к ним, вы можете подготовиться к ближайшим неприятностям, а также сделать выводы о близком окружении. Так что не пренебрегайте подобными сновидениями.

Узнайте больше: