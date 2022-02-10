В 2021 году на территории Алушты и близлежащих поселков функционировало 83 пляжа.

К курортному сезону количество пляжей в Большой Алуште будет увеличено. Точное количество можно будет сказать после инвентаризации, после того, как пройдут зимние штормы, поскольку на сегодня два пляжа в селе Приветное признаны аварийными. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его информации, в 2021 году на территории Большой Алушты функционировало 83 пляжа, из них 46 пляжей по договорам аренды, 28 пляжей закреплены по договору благоустройства, 9 пляжей – постоянное пользование. Из общего количества пляжей 18 пляжей закреплены за санаториями и детскими лагерями и выведены из коммерческого оборота.

От всех видов деятельности на пляжных территориях доход муниципалитета в 2021 году составил 17,3 млн. рублей. В плане на 2022 год — увеличение показателя до 26 млн. рублей. Кроме того, в прошлом курортном сезоне были выявлены и нелегально работающие НТО и пункты проката маломерного транспорта, что стало основанием для составления 74 протоколов на общую сумму штрафов 788 тыс. руб., а также были расторгнуты пять договоров и в стадии расторжения еще три договора.

Задача безусловно не в штрафах, а в легализации и создании благоприятных условий по ведению бизнеса. Уже обсудили с главой администрации Алушты Галиной Огнёвой корректировку дислокации маломерных судов. Благодаря чему будут увеличены поступления в бюджет и обеспечена законность, — отметил Вадим Волченко.

Отдельно – проблема парковок у пляжей и рекреационных зон.

Определена площадка порядка 1 га на спуске в Рабочий уголок. Уже отработан механизм передачи совместно с Министерством экологии, на этом месте в сезоне 2022 должна появится муниципальная парковка минимум на 400-500 автомобилей. Будет организована остановка маршрутного транспорта. В дальнейшем рассмотрим возможность строительства муниципальной многоярусной парковки на этом месте. Строительство одного паркоместа, по опыту других субъектов РФ, обходится в 300-400 тыс. руб., соответственно, на создание многоярусной парковки на 400 автомобилей необходимо порядка 120-160 млн. руб. с окупаемостью 5-8 лет. Учитывая прогнозируемую окупаемость проекта, это может быть интересно инвесторам и с рядом из них уже начаты переговоры, — рассказал министр.

Аналогичная работа по поиску дислокации автопарковки проводится на востоке и в центре Алушты, которая будет завершена к 1 апреля. Это поможет увеличить поступления в бюджет города дополнительно с 4 до 20 млн. рублей.

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