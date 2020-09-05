К пляжам южнобережных поселков у проверяющих претензий нет

Министерство курортов и туризма РК продолжат выезжать на контрольные проверки крымских пляжей в ежедневном режиме до конца купального сезона. Накануне сотрудники минкурортов проверили 20 пляжей южнобережных поселков «Большой Ялты», в том числе в Гурзуфе и Отрадном.

В результате выездного мероприятия отмечено, что санитарное состояние пляжей поддерживается в надлежащем состоянии. Обеспечено дежурство матросов-спасателей, их форма соответствует установленному образцу, также пользователями пляжей ведется журнал санитарной обработки пляжного оборудования. Были сделаны замечания относительно неактуальных контактов администраций города Ялты и пользователей пляжей, размещенных на информационных стендах. Данные были обновлены непосредственно в ходе проверки, — отметили в минкурортов РК.

Подчеркивается, что инфраструктура пляжей Крыма развивается, пользователи пляжей стремятся сделать отдых у моря более комфортным, безопасным и интересным для для гостей и жителей полуострова разного возраста и с разными потребностями.

К примеру, на пляже санатория «Ай-Даниль» в этом сезоне обновили кабинки для переодевания, установлена новая конструкция с навесом, защищающим от солнца. Кроме того, на пляже есть детская игровая зона, которая помимо аттракционов для совсем юных отдыхающих включает и игры с дополненной реальностью.

В минкурортов отметили, что по числу курортников первый месяц осени все еще соответствует показателям высокого летнего сезона.

Фото: минкурортов РК.