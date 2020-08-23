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К пляжам под Феодосией есть нарекания

К пляжам под Феодосией есть нарекания

Опубликовал: CrimeaPRESS в Пляжи Крыма 19:20 23.08.2020

Министерство курортов и туризма РК продолжает проверки крымских пляжей. Накануне был проведен  осмотр 24 пляжей в пгт. Приморский, с. Береговое, и в Феодосии.

В ходе проверки было выявлено отсутствие матросов-спасателей на пляжах ООО «Таврикая С» и ООО «Вайлд Бич» в пгт. Приморском. На пользователей пляжей были составлены протоколы об административном правонарушении. Также, было выявлено наличие бытового мусора на территории, прилегающей к автодороге в районе Керченского шоссе, не закрепленной за пользователем. Ранее, по требованию Прокуратуры РК были демонтированы отбойники вдоль автодороги по Керченскому шоссе в районе пляжа ООО «Вайлд Бич». В связи с этим, автотуристы стали массово нарушать действующее законодательство, парковаться на пляжной территории и оставлять за собой много бытового мусора. Сотрудники администрации города Феодосии регулярно проводят разъяснительную работу с нарушителями, — рассказали о нареканиях к пляжам в минкурртов РК.

Заместителю главы администрации города Феодосии, курирующему направление туризма поручено устранить все выявленные нарушения в течении одного дня.

К пляжам под Феодосией есть нарекания

О хорошем. Особой популярностью у туристов пользуется «Семейный пляж» курортного комплекса «Алые паруса», оборудованный не только необходимой инфраструктурой, но и многочисленным развлекательными зонами.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште и Ялте, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах. Мониторинг минкурортов РК состояния и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме.

К пляжам под Феодосией есть нарекания

Фото: минкурортов РК.

К пляжам под Феодосией есть нарекания

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