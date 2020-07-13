К стройкам по Федеральной целевой программе на востоке Крыма есть вопросы

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, в рамках работы Регионального штаба по строительству, посетил несколько площадок на объектах по Федеральной целевой программе (ФЦП) и Республиканской адресной инвестиционной программе (РАИП) на востоке Крыма.

В частности, речь идет о строительстве детского сада в селе Морское, школы в селе Веселое, сетей водоотведения, капитального ремонта Дома культуры, общежития и городской больницы в Судаке.

По словам вице-премьера, в большинстве случаев работы идут удовлетворительным темпом и в надлежащем качестве. Однако на площадках строительства детского сада на 140 мест в Морском и школы на 250 мест в Веселом есть отставания.

Подрядчику поставлена задача составить догоночные графики и нарастить темпы. Если этого не будет сделано, будет поставлен вопрос о расторжении контрактов, — отметил Евгений Кабанов.

Вызывает опасения подтопление подвальных помещений в новой судакской школе в пер.Пихтовый 1. Пока не до конца выяснен источник появления воды, но если это грунтовые воды, то потребуется установка дополнительного насосного оборудования. На безопасность эксплуатации учреждения это не повлияет.

Кроме того, большой капитальный ремонт проходит в Судакской городской больнице по ул.Гвардейской, темп и качество строительных работ удовлетворительный, — подытожил Евгений Кабанов.

Фото: ФБ.