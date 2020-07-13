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К стройкам по Федеральной целевой программе на востоке Крыма есть вопросы

К стройкам по Федеральной целевой программе на востоке Крыма есть вопросы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 13.07.2020

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, в рамках работы Регионального штаба по строительству, посетил несколько площадок на объектах по Федеральной целевой программе (ФЦП) и Республиканской адресной инвестиционной программе (РАИП) на востоке Крыма.

К стройкам по Федеральной целевой программе на востоке Крыма есть вопросы

В частности, речь идет о строительстве детского сада в селе Морское, школы в селе Веселое, сетей водоотведения, капитального ремонта Дома культуры, общежития и городской больницы в Судаке.

К стройкам по Федеральной целевой программе на востоке Крыма есть вопросы

По словам вице-премьера, в большинстве случаев работы идут удовлетворительным темпом и в надлежащем качестве. Однако на площадках строительства детского сада на 140 мест в Морском и школы на 250 мест в Веселом есть отставания.

К стройкам по Федеральной целевой программе на востоке Крыма есть вопросы

Подрядчику поставлена задача составить догоночные графики и нарастить темпы. Если этого не будет сделано, будет поставлен вопрос о расторжении контрактов, — отметил Евгений Кабанов.

К стройкам по Федеральной целевой программе на востоке Крыма есть вопросы

Вызывает опасения подтопление подвальных помещений в новой судакской школе в пер.Пихтовый 1. Пока не до конца выяснен источник появления воды, но если это грунтовые воды, то потребуется установка дополнительного насосного оборудования. На безопасность эксплуатации учреждения это не повлияет.

К стройкам по Федеральной целевой программе на востоке Крыма есть вопросы

Кроме того, большой капитальный ремонт проходит в Судакской городской больнице по ул.Гвардейской, темп и качество строительных работ удовлетворительный, — подытожил Евгений Кабанов.

К стройкам по Федеральной целевой программе на востоке Крыма есть вопросы

Фото: ФБ.

К стройкам по Федеральной целевой программе на востоке Крыма есть вопросы

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