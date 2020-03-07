Как «Доброволец» накануне 8 Марта женщин поздравлял

Руководитель Общественного Движения «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков принял участие в чествовании женщин Балаклавы. Мероприятие прошло в Балаклавском ДК в канун Праздника Весны — 8 Марта. Лидер «Добровольца» присоединился к словам искренних поздравлений и пожеланий вице-спикера Заксобрания Севастополя Татьяны Лобач, председателя Совета Балаклавского МО Евгения Бабошкина, главы местной ветеранской организации Василия Гриняка.

Кроме прочего, Дмитрий Голиков отметил, что в своей депутатской и общественной деятельности особое внимание он уделяет работе с ветеранами и именно для них в этот день, в преддверии Международного Дня в Балаклаве начал работу проект «Добровольца» — «Социальная парикмахерская». На базе существующей парикмахерской по адресу: ул. Новикова,6 абсолютно бесплатно будут обслуживаться ветераны и пенсионеры района по предварительной записи (+7978-101-48-25).

И, конечно же, как принято в этот день, женщины в зале получили цветы от Общественного Движения «Доброволец». После торжественной части состоялся концерт, подготовленный творческими коллективами Балаклавского Дворца культуры.

Успел депутат и на торжество в сельский клуб 3-го отделения «Золотой балки».

Нас пригасили в гости самые юные участники самодеятельности клуба, которые по-особенному трогательно и мило поздравили своих мам и бабушек с Праздником Весны. Руководитель «Добровольца» Дмитрий Голиков постоянный гость на всех мероприятиях посёлка. И как общественник, и как местный депутат знает почти каждого жителя в лицо и по имени, — рассказали в пресс-службе ОД «Доброволец».

Самые тёплые поздравления для заслуженных женщин Балаклавы, сладости для малышни и, конечно же, концерт, который стал лучшим подарком для мам и бабушек. Таким стало завершение этого праздника – накануне праздника.