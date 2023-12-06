Как и предсказывали: социальный, но дефицитный. Принят бюджет Крыма на 2024 год

На внеочередном заседании Государственного Совета РК утвердили бюджет Крыма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Ранее республиканский бюджет прошел «сито» парламентских чтений. Уже тогда при всех очевидных плюсах финансового прогноза признавалось, что дефицита бюджета не избежать. Но депутаты и чиновники полны оптимизма.

Наш основной финансовый документ можно охарактеризовать как бюджет развития, инвестиций и одновременно бюджет социальной направленности. В частности, многие социальные выплаты в 2024 году планируется увеличить с учётом роста минимального размера оплаты труда. На увеличение заработных плат в сферах образования, здравоохранения, культуры дополнительно выделено 3,5 млрд. рублей. На образование в 2024 году в бюджете предусмотрено более 41 млрд рублей, на социальную политику — 31 млрд рублей, на здравоохранение — свыше 17 млрд рублей, на культуру — порядка 5 млрд рублей, на сферу ЖКХ — около 25 млрд рублей. Всего в течение трех лет в рамках федеральных и региональных программ запланировано строительство, реконструкция, капитальный ремонт 920 объектов. Напомню, что в украинский период мы не могли о таком и мечтать, — прокомментировал главный финансовый документ глава парламента Республики Владимир Константинов.

По его информации, деньги предусмотрены на строительство и ремонт школ, детских садов, объектов здравоохранения и культуры, спортивной инфраструктуры, очистных сооружений, содержание автомобильных дорог, реализацию других значимых для Крыма проектов.

В целом можно сказать, что в наступающем году масштабная работа по модернизации инфраструктуры в нашей республике будет продолжена. Крым сохраняет динамику развития. Для нас это важно, — резюмировал Константинов.

Отметим, что парламентариям удалось ранее внести 18 поправок в проект бюджета.

Изменились основные параметры бюджета Крыма:

— доходы в 2024 году составят 199,6 миллиарда рублей,

— расходы – 201,7 миллиарда рублей,

— дефицит бюджета – 2,1 миллиарда рублей (что на 6,1 млрд рублей меньше чем в 2023 году).

В плановом периоде: в 2025 году доходы составят 206,4 миллиарда рублей, расходы – 210,1 миллиарда рублей, дефицит – 3,7 миллиарда рублей; в 2026 году доходы – 203,9 миллиарда рублей, расходы – 207,4 миллиарда рублей, дефицит – 3,5 миллиарда рублей, — озвучила данные вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Что же помогло полонить бюджет на 2024 год? Акцизы, налоги, штрафы, иные сборы (пока в прогнозируемых показателях).

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Крым будет увеличен в связи с уточнением Минфином России прогнозируемых поступлений на налоги физических лиц, акцизов на крепкую алкогольную продукцию, спирт и спиртосодержащую продукцию, нефтепродукты.

Кроме того, увеличение первоочередных и социально значимых расходов бюджета, без учета целевых безвозмездных поступлений, осуществлено за счет увеличения прогноза поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба за счет поступления пени, а также путем перераспределения в приоритетном порядке, как между главными распорядителя бюджетных средств Республики, так и внутри них.

Подробнее о процедуре принятия бюджета и всех финансовых показателях – ЗДЕСЬ.

Подчеркнем лишь, что в крымском бюджете-2024 добавлены субсидии, которые ранее не были предусмотрены вовсе:

— 104,9 млн. рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей;

— 111,6 млн. рублей на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений;

— 111,2 млн. рублей на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»;

— 72,4 млн. рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.