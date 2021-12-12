Как идет капремонт в медицинских учреждениях Симферополя

В Крыму строятся новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, проводится капитальный ремонт в поликлиниках населённых пунктов республики. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, который проверил ход капремонта в учреждениях здравоохранения Симферополя.

Посетил Симферопольскую поликлинику №2 на улице Лермонтова, 3а. На протяжении полутора лет велось капитальное строительство здания, которое заметно преобразилось после ремонта. Готовность объекта – 100%. Были проведены следующие работы: внутренние отделочные, капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт фасада здания, замена оконных блоков, замена дверей, замена внутренних инженерных сетей, установка медицинского оборудования. В то же время, обратил внимание на необходимость доработки ряда недочётов в помещениях. Тем не менее, уверен, пациентам поликлиники стало гораздо удобнее и комфортнее получать все необходимые медицинские услуги, – рассказал Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр Крыма побывал в Симферопольской городской детской клинической больнице на улице Куйбышева, 91.

Работы в больнице были начаты в минувшем году. Объект готов на 100%. Проведены работы по внутренней отделке, капитальному ремонту кровли, капитальному ремонту фасада здания, замене оконных блоков, замене внутренних инженерных сетей, установке медицинского оборудования. В целом больница готова к приёму детей, Необходимо лишь в кратчайшие сроки завершить все дополнительные мероприятия, чтобы уже в новом году медучреждение работало в полном объёме, – сказал Юрий Гоцанюк.

Осмотрел ход работ председатель Совмина РК в филиале Симферопольской поликлиники №3 на улице М. Жукова, 21.

В ходе осмотра увидел достаточное количество рабочих. Сами работы в помещениях и в холле здания ведутся в полном объёме. Согласно плану работ все мероприятия должны завершиться в марте следующего года, однако, по заверению подрядчика, работы на объекте сейчас ведутся с опережением графика, и сдать в эксплуатацию поликлинику рабочие обязуются в кратчайшие сроки, – отметил Юрий Гоцанюк.

Фото: пресс-служба председателя Совмина РК.

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