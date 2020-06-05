Как идет реконструкция Митридатских лестниц в Керчи

В Керчи с рабочим визитом побывали вице-премьер РК Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. Они посетили объекты, которые реализуются в рамках Федеральных целевых программ в городе-Герое.

В микрорайоне Марат-2 запроектирован и уже прошел экспертизу объект строительства — 48-квартирный жилой дом, предназначенный для переселения жителей Нижней Цементной слободки, которые оказались в зоне строительства Крымского моста. Этот объект попал в постановление Совета министров РК по назначению единого поставщика, минуя 44-ФЗ. Заказчиком уже подготовлены предложения Главе Крыма Сергею Аксёнову о подрядной организации, которая будет выполнять работы, на следующей неделе планируется заключение государственного контракта. Ориентировочный срок сдачи дома — конец 2021 года.

Нет претензий у комиссии и к подрядной организации «ТоннельГеоСтрой», которая согласно контракту выполняет в Керчи замену более 9 км водоразводящих сетей. Речь идет об участках от Верхнего Солнечного до РЧВ «Телецентр», от РЧВ «Телецентр» вдоль улицы Орджоникидзе до пер. Рабочего, ул. Поветкина, от ул. Ворошилова до ул.Буденного, 19, а также от ул. Мирошника вдоль ул. Огородной до ул. Вишневой. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Впечатляют темпы работ подрядной организации «Баварский дом», которая ведёт реконструкцию Митридатских лестницы даже с опережением графика.

Подрядчик на этом объекте ведет работы с опережением графика. К концу года объект будет сдан в эксплуатацию, особых нареканий к подрядчику нет – все выполняется качественно, в срок. Были изменены решения, подрядчик применяет крымские материалы для облицовки стен и лестниц. Рисков никаких по объекту не видим, уверен, что данная лестница будет в ближайшее время радовать как крымчан, так и гостей Крыма и станет визитной карточкой нашей республики, – сообщил Евгений Кабанов.

Реконструкция Митридатских лестниц в Керчи началась в сентябре 2019 года. Подрядчик обязан выполнить работы к 1 сентября 2020 года. Цена контракта – 651,6 млн. рублей, подрядчиком выступает компания «Баварский дом». Госкомнаследия Крыма выдал разрешение на проведение работ 26 августа этого года.

Митридатская лестница – главный символ Керчи, который долгое время находится в аварийном состоянии. Летом 2015 года одно её крыло обрушилось. После этого Керчь получила 15,6 млн. рублей на проведение противоаварийных работ.

Также в рамках поездки вице-премьер осмотрел Аджимушкайские каменоломни в Керчи и пообещал найти компанию, которая сможет взять на себя обязательство по приведению памятника в порядок.

Фото: страница С.Бороздина в Facebook и KERCH.COM.RU.