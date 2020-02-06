Как идет ремонт  моста на улице Гагарина в Симферополе

Ранее мы сообщали, что ремонт моста на улице Гагарина в Симферополе завершится в марте. В администрации крымской столицы уточнили: «в конце марта». Сейчас на объекте продолжается работа, на днях начнется монтаж новых балок перекрытий. Об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Дмитрий Иванов.

В рамках капитального ремонта мостового сооружения проектировщиком было принято решение заменить 28 балок моста. Подрядчиком оперативно балки были заказаны на заводе в Усть-Лабинске, уже десять из них доставлены в Симферополь. До 10 марта по плану все балки будут смонтированы, и уже в конце марта будет открыто движение по данному мосту, — рассказал он.

Дмитрий Иванов отметил, что на данный момент завершены работы по демонтажу старых балок и ведётся усиление опорной части мостового сооружения, после подрядчик приступит к монтажу новых балок.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.