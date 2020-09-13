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Как Керчь отметила День города

Как Керчь отметила День города

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:27 13.09.2020

Древнему городу исполнилось 2620 лет.

Старейший город России, Город-Герой Керчь отметил свое 2620-летие. Ко Дню города было организовано немало торжественных мероприятий. Так, в Керчи открыли памятник Герою Советского Союза Екатерине Дёминой.

Как Керчь отметила День города

Екатерина Илларионовна Дёмина – легендарная Катюша Михайлова, в годы Великой Отечественной войны санинструктор, разведчица, главстаршина 369-го отдельного батальона морской пехоты

Как Керчь отметила День города

Памятник героической женщине установлен на территории керченской школы-гимназии № 1. Это дар проекта «Аллея российской славы», который более десяти лет дарит учебным заведениям и воинским частям бюсты выдающихся граждан, прославивших Россию.

Как Керчь отметила День города

В субботу, 12 сентября праздничные мероприятия проходили в течение всего дня в разных районах города. С утра на городской набережной, а также в Комсомольском парке и на городском пляже проходили состязания по различным видам спорта.

Как Керчь отметила День города

В историко-археологическом музее, картинной галерее, Мелек-Чесменском кургане и в Музее истории Эльтигенского десанта в честь Дня города прошел День открытых дверей, все желающие могли посетить объекты Восточно-Крымского музея-заповедника бесплатно.

Как Керчь отметила День города

В рамках празднования Дня города на территории морвокзала Керчи прошел Чемпионат Крыма по современному автотюнингу.

Как Керчь отметила День города

Более 30 автомобилей из Крыма и других регионов России приняли участие в мероприятии; были представлены машины и в категории автозвука. Также впервые прошла выставка ретро-автомобилей.

Как Керчь отметила День города

Во второй половине дня в сквере Мира свои произведения живописи, графики и скульптуры продемонстрировали члены Керченского отделения Союза художников России. Здесь же работала выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного творчества.

Как Керчь отметила День города

В Комсомольском парке прошла культурно-развлекательная программа для детей. А На площади перед ЛК «Корабел» работал развлекательный «Молодежный квартал».

Как Керчь отметила День города

В 19 часов на площади Ленина начался праздничный концерт. Был развернут огромный флаг города.

Как Керчь отметила День города

Самых достойных жителей глава администрации отметил городскими наградами.

Как Керчь отметила День города

Творческие коллективы города показали композиции, посвященные значимым страницам истории, — Керчь античную, Керчь военную.

Как Керчь отметила День города

 

С масштабной концертной программой перед жителями и гостями города-героя выступил Краснознаменный ансамбль песни и пляски Черноморского флота, полюбившийся керчанам за вокальное мастерство и зажигательность танцевальных номеров. Кульминацией стало выступление Заслуженного артиста России Александра Маршала. Завершился праздник ярким фейерверком.

Как Керчь отметила День города

Отметим, что праздничные мероприятия прошли накануне еще одной знаменательной даты: 14 сентября — 47-я годовщина присвоения Керчи почетного звания «Город-Герой».

Как Керчь отметила День города

Фото: kerch.rk.gov.

Как Керчь отметила День города

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