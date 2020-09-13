Как Керчь отметила День города

Древнему городу исполнилось 2620 лет.

Старейший город России, Город-Герой Керчь отметил свое 2620-летие. Ко Дню города было организовано немало торжественных мероприятий. Так, в Керчи открыли памятник Герою Советского Союза Екатерине Дёминой.

Екатерина Илларионовна Дёмина – легендарная Катюша Михайлова, в годы Великой Отечественной войны санинструктор, разведчица, главстаршина 369-го отдельного батальона морской пехоты

Памятник героической женщине установлен на территории керченской школы-гимназии № 1. Это дар проекта «Аллея российской славы», который более десяти лет дарит учебным заведениям и воинским частям бюсты выдающихся граждан, прославивших Россию.

В субботу, 12 сентября праздничные мероприятия проходили в течение всего дня в разных районах города. С утра на городской набережной, а также в Комсомольском парке и на городском пляже проходили состязания по различным видам спорта.

В историко-археологическом музее, картинной галерее, Мелек-Чесменском кургане и в Музее истории Эльтигенского десанта в честь Дня города прошел День открытых дверей, все желающие могли посетить объекты Восточно-Крымского музея-заповедника бесплатно.

В рамках празднования Дня города на территории морвокзала Керчи прошел Чемпионат Крыма по современному автотюнингу.

Более 30 автомобилей из Крыма и других регионов России приняли участие в мероприятии; были представлены машины и в категории автозвука. Также впервые прошла выставка ретро-автомобилей.

Во второй половине дня в сквере Мира свои произведения живописи, графики и скульптуры продемонстрировали члены Керченского отделения Союза художников России. Здесь же работала выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного творчества.

В Комсомольском парке прошла культурно-развлекательная программа для детей. А На площади перед ЛК «Корабел» работал развлекательный «Молодежный квартал».

В 19 часов на площади Ленина начался праздничный концерт. Был развернут огромный флаг города.

Самых достойных жителей глава администрации отметил городскими наградами.

Творческие коллективы города показали композиции, посвященные значимым страницам истории, — Керчь античную, Керчь военную.

С масштабной концертной программой перед жителями и гостями города-героя выступил Краснознаменный ансамбль песни и пляски Черноморского флота, полюбившийся керчанам за вокальное мастерство и зажигательность танцевальных номеров. Кульминацией стало выступление Заслуженного артиста России Александра Маршала. Завершился праздник ярким фейерверком.

Отметим, что праздничные мероприятия прошли накануне еще одной знаменательной даты: 14 сентября — 47-я годовщина присвоения Керчи почетного звания «Город-Герой».

Фото: kerch.rk.gov.