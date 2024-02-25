Как продать душу дьяволу? Ответ в интернете

Многие слышали о фразе: «Продать душу дьяволу», но не все наши читатели задумывались о том, что в интернете есть сайты, действительно предлагающие людям подобные услуги. Согласно традиционным представлениям, договор с дьяволом – это сделка, при которой человек вверяет свою бессмертную душу темным силам в обмен на исполнение своих желаний.

Люди уверены, что подобная сделка озолотит их, подарит им разрешение проблем. Спрос рождает предложение: именно поэтому скупщики человеческих душ отлично чувствуют себя в интернете. Один из самых крупных сайтов по теме, Zetfail, предлагает большой спектр различных услуг: от купли-продажи душ до «вызова демонов». Для удобства клиентов предлагается даже удалённое заключение договора. Несмотря на то, что «продажа души дьяволу» является метафорическим выражением, существуют случаи, когда человек действительно идёт на эту сделку: это может происходить из-за разных причин, таких как жажда власти, богатства.

На сайтах о продаже души чаще всего представлен и прейскурант: согласно условиям, больше всего ценятся невинные безгрешные души. Людям с грехами создатели сайта обещают богатство, движение по карьерной лестнице. Перед сделкой, по словам владельцев ресурса, душа «проходит оценку». Здесь роль играет всё: от цвета волос до частоты употребления алкоголя.

В интернете действуют десятки сайтов, предлагающих купить чужие души, провести ритуал, и называющих себя посредниками в сделке с темными силами.